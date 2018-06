Bayer Zsolt felesége vezeti az Országos Vérellátót

Drexler Donátot menesztette az új emberminiszter, Kásler Miklós az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói székéből, így Drexler általános helyettese és korábbi üzlettársa, Bayerné Matusovits Andrea felel pillanatnyilag az intézmény vezetéséért - írja a Magyar Narancs. Az ágazatban zajló leváltásokról a Népszava egy hete írt.

Bayerné Matusovits Andrea vette át az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) irányítását, miután a vele szinte karrierszimbiózisban lévő főnökét, Drexler Donát megbízott főigazgatót leváltotta az új emberminiszter. A lap úgy tudja, az OVSZ országos hálózatának valamennyi dolgozója megkapta az értesítést, amelyben felhívják figyelmüket, hogy Drexler után Bayerné az OVSZ felelős aláíró vezetője.

Az aneszteziológus–sportorvos Bayerné eddig a vérellátó általános főigazgató-helyettesként dolgozott, 2016-ban szinte Drexler Donáttal együtt érkezett a szolgálathoz. Mindketten szegediek, közös vállalkozásaikban éveket töltöttek együtt.

Drexlert 2012-ben kinevezték a kórházak központi beszerzéseit intéző Egészségügyi Ellátó Központ Zrt. vezérigazgatójává. Az OVSZ-hez való távozásáig, 2016. szeptemberig ott dolgozott, és az igazgatóságban 2015-től Bayerné is helyet kapott. Ezt a pozíciót 2017 februárjáig meg is tartotta amellett, hogy 2016 szeptemberétől az OVSZ általános főigazgató-helyettesi feladatait is ellátja.

Bayerné Matusovits Andrea továbbá magánorvosként praktizál az Életmód Orvosi Központban, de a Sportkórház is munkatársai között tudja, legalábbis az Országos Sportegészségügyi Központ a sportolók szűréseit végző keretorvosainak névsorában benne van.