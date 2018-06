Új dokumentum bonyolíthatja a háziasított rén "levadászásának" ügyét

A Semjén Zsolt skandináviai vadászatait finanszírozó Farkas József állítása szerint magánszemélyként fizette a túrákat, ám a családi cégének - a 24.hu birtokába került - levele alapján a vállalkozás állhatta a költségeket. Ami biztosnak tűnik: nem indul vagyonnyilatkozati eljárás a kormányfő helyettese ellen. Pedig - mint egy adójogi szakértő nyilatkozta - vagy adót, vagy illetéket, de Semjénnek mindenképp fizetnie kellett volna.

Úgy tűnik, eldőlt, hogy nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben. A KDNP elnökéről még márciusban derült ki, hogy éveken keresztül vett részt svédországi luxusvadászatokon, amelyek költségeit Farkas József – állami és európai uniós pénzekkel kitömött – üzletember fizette.

Az eset miatt a Transparency International Magyarország (TI) jogi vezetője fordult többször is a parlament mentelmi bizottságához. Ligeti Miklós azt kérte a bizottság elnökétől, hogy kezdeményezzen vagyonnyilatkozati eljárást Semjénnel szemben, mert szerinte a skandináv utakat ajándékként fel kellett volna tüntetnie vagyonnyilatkozatában és adóznia is kellett volna azok után. A TI jogi vezetője egyben azt is kezdeményezte, hogy a miniszterelnök-helyettest kötelezzék teljes körű vagyonnyilatkozat megtételére.

Érvelését arra építette fel, hogy Semjén Zsolt maga is elismerte, hogy Farkas fizette a vadászatokat. A személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvény alapján azt is levezette a jogász, hogy adóznia kellett volna a KDNP elnökének. Az pedig egyáltalán nem biztos, hogy magánszemélyként állta az utakat Farkas József, ugyanis - mint azt Ligeti jelezte - az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást elutasító határozatában az állt, hogy egy luxemburgi székhelyű gazdálkodó szervezet finanszírozta az utakat. Farkas családi vállalkozása, a Life Tree Holding s.a.r.l. is éppen pont az adóparadicsomnak számító Luxemburgba van bejelentve.

Az Országgyűlés mentelmi bizottságának KDNP-s elnöke, Hargitai János hevesen ellenállt Ligeti kezdeményezésének, de végül elfogytak az érvei, és Farkas is kénytelen volt megnyilvánulni. Ő - Semjénnel összhangban - azt állítja, magánvagyonából finanszírozta a vadászatokat. Ha ez lenne a helyzet, minden szabályosan történt volna, és Hargitai érvelése szerint a KDNP elnökének sem kellene adóznia ajándéka után.

Csak hogy a 24.hu birtokába került egy olyan dokumentum, amit, Farkas cége küldött a vadászatok szervezőinek, és benne évekre visszamenőleg követelik a számlákat - megint úgy tűnik, akad valami köze a Life Tree Holding s.a.r.l.-nak az utakhoz.

Ezeket a kérdéseket vagy az adóhatóság, vagy az ügyészség tisztázhatná - de pillanatnyilag sem a hatóságoknak, sem a mentelmi bizottságnak nincs problémája az alkalmanként 4-5 millió forintba került vadászutakkal. A Hargitai János vezette grémium megállapítása pedig – miszerint adómentesnek számítanak a miniszterelnök-helyettesnek adott juttatások – a 24.hu-nak nyilatkozó nemzetközi adójogi szakértő szerint hibásak. Semjén Zsoltnak mindenképpen fizetnie kellett volna az ajándék után: ha cégtől kapta, akkor adót, ha magánszemélytől, akkor illetéket.

