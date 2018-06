Még nem mennek nászútra Liptai Claudiáék

Hamarosan Amerikába repül Liptai Claudia és újdonsült férje, Pataki Ádám, akik a csütörtöki polgári esküvőjüket szombaton egy hajnalig tartó lagzival ünnepelték meg - írta a Bors. A páros a nászútra nem kettesben utazik, elviszik a műsorvezető első házasságából született, tizenkét éves lányát és a közös, másfél éves kisfiúkat is, ráadásul további baráti családok is velük tartanak. A több mint kéthetes utazáson kalandparkokba és filmgyári stúdiókba is ellátogatnak. A lap információi szerint az ifjú házasok a közeljövőben közös, új vállalkozásba is fognak, sőt Liptai Claudia budai lakását családi házra tervezik cserélni.