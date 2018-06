Milyen a jó lábbeli?

Nem mindegy, milyen lábbeliben töltjük a nap nagy részét. A manuálterapeuta a rossz cipők miatti kialakuló ártalmak tanulságait összegezve elmondta, mire érdemes figyelni.

Milyet vegyünk?

Illusztráció: pexels.com

Fontos, hogy a cipő talpa ne legyen se nagyon vékony, se rugalmatlan, hogy a sarokfogásnál a talaj reakciós erői ne károsítsák a lábat. Az ugyanis sarokfájdalomhoz és sarkantyú kialakulásához vezethet. A cipő kérge ne legyen túl puha, befelé dőlő bokánál ez különösen lényeges, mert meg kell tartani a sarokcsont normál helyzetét. Fontos a cipő sarkának mérete is, a magassarkú nem egészséges, mert az előlábra helyezi a testsúlyt, ennek következtében lelapul a harántboltozat, és előbb bütyök, majd akár kalapácsujj is kialakulhat. Arra is figyelni kell, hogy a lábujjaknak legyen elég helyük, kényelmesen elférjenek, ne legyenek összeszorítva a cipőben – sorolta a Népszavának Hulényi-Gróf Orsolya manuálterapeuta, gyógytornász a cipővásárlási szempontokat.

Lehetőleg olyan anyagból készült cipőt viseljünk, ami lélegzik, hogy ne fülledjen be a láb. Ez általában „csupán” kellemetlenséget okoz, az érrendszeri és cukorbetegségben szenvedők viszont sokszor nem is érzik, ezért könnyen sebek alakulhatnak ki a lábukon, amelyek aztán nagyon nehezen gyógyulnak. Számukra a legjobb megoldás, ha egyedileg készített cipőt hordanak.

Trendi topánkák

Nyári szandálból is lehet olyat találni, ami vastagabb talpú és inkább kényelmes, mint magas sarkú. A kirándulásra is alkalmas típusok általában jók, nagyon ártalmasak viszont az egyébként nagyon népszerű saruk, amelyek károsabbak még a betonon mezítláb járásnál is, mert teljesen mereven csapódik be a láb. A szintén elterjedt balerinacipő viselése sem ajánlott, mert a lekerekített orra miatt ráadásul még össze is szorítja a lábujjakat - mondta a szakember.

Illusztráció: pexels.com

Nincs általános sportcipő!

"Fontos, hogy a sportágnak megfelelő cipőt viseljünk, nincs olyan, ami mindegyikhez jó lenne" – hangsúlyozta Hulényi-Gróf Orsolya. A sportágspecifikus lábbeliket az adott sportág jellemzőinek figyelembe vételével tervezték, ezért képesek tompítani a lábat érő terhelést.

Kell betét?

Gyerekeknek nem célszerű lúdtalpbetétet hordani, sokkal hatásosabb az aktív korrekció. Ennek ideális eszköze az úgynevezett szupináló cipő, ami optimális helyzetbe billenti a sarokcsontot, a megfelelően kemény cipőkéreg nem engedi bedőlni a bokát, a talpboltozatot tartó izmok pedig aktívan tudnak dolgozni. Célszerű megtanulni és naponta alkalmazni a lúdtalptornát is. Idősebbeknél viszont - talpfájdalom esetén különösen - kifejezetten indokolt lehet az – egyedi - lúdtalpbetét használata, mert a szalagok már rugalmatlanok, nem tudják változtatni a helyzetüket.

Illusztráció: pexels.com

Szilikonos szupináló sarokéket bárki használhat, ami szintén optimális helyzetbe billenti a sarokcsontot. Nagy előnye, hogy a talajreakciós erőkből is sokat elnyel. Ennek köszönhetően térdprobléma esetén is hasznos a viselése, mert beszáll a „lengéscsillapításba” és tehermentesíti az ízületet - mondta a manuálterapeuta.

Barabás Júlia