Orbán: csúszik az alkotmány átírása, nem kell az EU pénze

Legalább egy év kell az alaptörvény módosításának előkészítéséhez - mondta Orbán, aki szlovák kollégájával tartott sajtótájékoztatót a közös energetikai beruházásokról.

Váratlan bejelentések sorát tette keddi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor: a miniszterelnök Peter Pellegrini szlovák kormányfővel együtt számolt be a V4-es országok közös terveiről és a szlovák-magyar gazdasági kapcsolatok erősítéséről. Itt derült ki, hogy egyelőre nem lesz alaptörvény-módosítás, legalábbis Orbán jelenlegi álláspontja szerint.

Az alaptörvény hét éve létezik, ahhoz, hogy változtassunk rajta, egy jogászcsapat gondos elemző-előkészítő munkája és legalább egy-másfél év kell – mondta a magyar miniszterelnök. Megjegyzése kérdésessé teszi a Stop Soros! elfogadását; a civil jogvédőket kriminalizáló, már parlament előtt lévő tervezet jelenlegi formájában ugyanis alaptörvénybe ütközik, Bukhat az a fideszes javaslat is, ami nonszensz módon alkotmánymódosítással tiltaná be a hajléktalanságot. Persze az sem kizárt, hogy az alaptörvény kisebb farigcsálására még idén sor kerül, és Orbán a nagyobb méretű változtatásokra szánna plusz másfél évet.

Orbán újságírói kérdésre válaszolva elmondta, felkészültek arra, hogy a következő hét éves uniós költségvetési ciklusban kevesebb forrás érkezik Magyarországra – szerinte ez természetes, hiszen véget ért a felzárkóztatás időszaka, az ország az EU nettó befizetői közé fog tartozni, és többet ad majd, mint amennyit kap, ráadásul a Brexit is kihat az uniós források elosztására. Elmondhatjuk, hogy már nem az Unió pénze kell, hanem a piaca – jegyezte meg a miniszterelnök (az nem került szóba, hogy Magyarország az uniós források korrupciógyanús felhasználása miatt kaphat majd később kevesebb támogatást).

Pellegrini és Orbán egybehangzóan beszéltek arról, hogy Szlovákia és Magyarország gazdasági és diplomáciai kapcsolata még sosem volt ilyen jó, a V4-es együttműködés – a következő időszakban a szlovákok viszik az elnökséget – pedig minden értelemben eredményes és erőt mutat. „A V4-ek többé nem a szegény országok szövetsége, hanem erős prosperáló szövetség”- hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az erősödő szlovák- magyar kapcsolatokat szerinte mutatja, hogy

a gázvezetékek után összekapcsolják a villamosenergia-hálózatot is

magyar részvétellel épül a Pozsony-Budapest-Varsó gyorsvasút

hamarosan átadják a két Komáromot összekötő Duna-hidat

Egyre több határátkelő épülhet a két ország 679 kilométeres közös határvonalán

Évente 10 milliárd eurós nagyságrendű kereskedelem zajlik a két állam között

Végre nem engedik be őket

Végre! Orbán ezt mondta, amikor először hallott róla, hogy az olasz kormány nem engedte partra szállni a napok óta a vízen várakozó menekülteket – korábban több mint 600 ember, köztük sok gyerek is várakozott befogadás a nyílt vízen, Olaszország és Málta között, a hajót végül Spanyolország fogadta be.- A magyar miniszterelnök szerint ezzel bebizonyosodott, hogy Európában is meg lehet védeni a tengeri határokat, és egyúttal sok sikert kívánt a határozott olasz fellépéshez.

Pellegrini is keményen fogalmazott a tengeri úton zajló migrációról: mint megjegyezte, nem megoldás, hogy komoly forrásokból mentőegységeket tartunk fel, és amint valaki a vízbe ugrik, azonnal ki is mentjük uniós területre. Szerinte az olasz fellépés csak a kezdet, és hamarosan kiépül a valódi európai határvédelem.

A szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről viszont szinte anyás lágysággal beszélt a két kormányfő: Orbán örült, hogy egyre több a kétnyelvű tábla Szlovákiában, és rendeződött a magyar tannyelvű kisiskolák helyzete, Pellegrini pedig kifejezetten büszke volt rá, hogy országa tud gondoskodni a kisebbségekről.