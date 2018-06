Gyerekgyilkos túszejtő

A floridai Orlandoban négy gyerekkel végzett egy férfi, mielőtt öngyilkos lett. A 35 éves ember elbarikádozta magát a lakásában, ahol vele volt két saját gyermeke, valamint barátnőjének két fia is. A túszdráma majdnem egy teljes napon át tartott. Közben a gyilkos rálőtt a rendőrökre is, közülük egyet súlyosan megsebesített. A tettes nem volt ismeretlen a helyi rendőrség előtt, többek között gyújtogatásért, lopásért és rablásért is ült már. A férfi mind a négy gyereket - köztük egy mindössze egy évest - puskával lőtte agyon.