Biztosítás nélkül kockázatos dolgozni

Az egekig felértékelődött az idén a diákmunka, szinte nincs olyan terület, ahol ne fogadnák örömmel, sőt ne várnák a fiatalokat. Nemcsak az építkezéseken, hanem szinte mindenhol mesésnek tűnő fizetést ígérnek. Félő, hogy a jó pénz reményében sokan felelőtlenül belevágnak olyasmibe is, ami esetleg meghaladja a fizikai erejüket, állóképességüket – hívja fel a figyelmet a CLB biztosítási alkusz cég. A diákok iránti felfokozott igény miatt viszont szó sem esik, mennyire fontos ebben az időszakban a biztosítás, hiszen a diákmunka – sajnos – gyakran sérülésekkel jár – magyarázza Németh Péter, a cég kommunikációs és online értékesítési igazgatója.

A fiatalok nagy többsége külföldre szerződne el a nyárra – olvasható több közvélemény-kutatásban. Félő azonban, hogy rájuk is igaz az általános megállapítás: minden második magyar biztosítás nélkül utazik. Márpedig a külföldi idénymunkára készülőknek, még a diákmunkásoknak is kiemelten fontos utasbiztosítást kötni – figyelmeztet a szakértő. Rájuk ugyanis a néhány hetes munka idején legalább annyi – ha nem több – veszély leselkedik, mint a turistákra. Ezért a külföldi és a belföldi munkára készülőknek is be kell jelenteniük a biztosítójuknál, amikor szerződést kötnek, hogy dolgozni fognak. Ezt nemcsak személyesen, hanem az online felületeken is meg lehet, sőt, meg kell tenni. A biztosítók ugyanis egy esetleges baleseti kártérítésnél különbséget tehetnek a turistaként átélt, illetve a munkavégzés miatt bekövetkezett baleset és az érte járó összeg között. Ha pontos a biztosítás – benne van a kitétel: munkavégzés – rendben lesz a kártérítés is. A tengeren túlra készülőknek ezt külön jelezniük kell. Az ő biztosításuk az átlagosnál némileg többe kerülhet, de adott esetben, a kártérítésben sokszorosan megtérülhet.

Utasbiztosítás Azt, hogy valójában mennyit ér a biztosítás, a saját bőrükön érzik azok, akik nélküle utaznak, s balesetet szenvednek. A határon túli orvosi ellátás és egyéb kiegészítő segítség végösszege ugyanis alapesetben, bonyodalmaktól mentesen is elérheti a több százezer forintot. A kiegyenlítésre két lehetőség van: a biztosító rendezi vagy maga a sérült fizet. Az ellátó országnak mindegy, honnan érkezik a pénz, ám egy biztos: még a milliós tételt is behajtja a szerencsétlenül járt turistán.