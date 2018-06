Dárdai ad tanácsokat a sportfogadóknak

Brazília nyeri majd az oroszországi futball világbajnokságot – vélik a hazai sportfogadók, akiknek számos újítással igyekszik kedvében járni a Szerencsejáték Zrt. Így például új fogadási lehetőségekkel és egy ingyenes játékkal is készül az oroszországi futball világbajnokságra. A vb idejére a lottótársaság két fővárosi és négy vidéki helyszínre is kitelepül: ezekben a szurkolói központokban televíziókkal, önkiszolgáló terminálokkal és képzett értékesítőkkel várják majd a fogadni vágyókat.

Az értékesítési pontokon elérhető Tippmix Tv is megújul június 14-től: az aktuális élő meccseken már a mérkőzéshez tartozó fogadási ajánlatok is láthatóak lesznek, az M4 Sport és a Duna TV adásaihoz feliratok és extra játéklehetőségek társulnak majd, élő fogadási opciókkal. Olyan eseményeket is közvetítenek majd itt, amelyek eddig nem voltak elérhetők Magyarországon – ígérte keddi sajtótájékoztatóján Cselovszki Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. általános vezérigazgató-helyettese. Elmondta azt is: a megújult ingyenes hotspotoknak köszönhetően a lottózókban korlátlan böngészési lehetőséggel rögtön elérhetővé válnak a lottótársaság aktuális akciói, nyereményjátékai.

A Tippmixen és a TippmixPron is számos új fogadási lehetőség és akció lesz elérhető: lehet majd tippelni többek között a pontos gólszámra, szögletszámra is. A TippmixPron már elindult az Orosz játszma nevű nyereményjáték, ahol meg lehet tippelni, ki nyeri meg a vb-t vagy a döntőeket. A játékkal utazást lehet nyerni korábbi vb-helyszínekre.

Elindul az Edzők ligája nevű online menedzserjáték is: itt a szurkolók saját álomcsapatokat állíthatnak össze valódi futballcsapatok valódi sportolóiból. A virtuálisan megjelenő sportolók valódi teljesítménye alapján gyűjthetőek a pontok, amelyekkel virtuális és valódi ajándékokat lehet majd nyerni. A játékosoknak Dárdai Pál ad majd rövid videóüzenetekben tippeket arra, hogyan érjék el a legjobb eredményeket.

A vb győztesére vagy a gólkirályra egyébként tavaly november óta lehet fogadni: az eddigi tippek szerint a brazilok a legesélyesebbek, hajszállal megelőzve a címvédő németeket – mondta el Kemecsei György Tippmix-szakértő. Rajtuk kívül a spanyol, illetve a francia együttest tartották eddig leginkább képesnek a győzelem kiharcolására a hazai fogadók. A gólkirályi címre leginkább Neymart tartják esélyesnek a magyar tippelők, megelőzve Lionel Messit, Antoine Griezmannt és Cristiano Ronaldót.

Magyarországon egyébként éppen 70 éve lehet állami szervezésben emberek teljesítményére fogadni, a TOTO létrehozásával az 1948-as londoni olimpiára utazó magyar csapat felkészülését kívánta támogatni a magyar állam. Világbajnokságra első alkalommal az 1954-es, magyar ezüstéremmel zárult svájci tornára fogadhattak a magyarok. A Tipmix 20 éve indult, akkor még csak heti egy alkalommal, 120 eseményre lehetett fogadni, ma már 60 sportág 20-50 ezer eseményét lehet megtippelni. A TipmixPro öt éve indult, a mobilalkalmazással is elérhető felület az egyetlen legális hazai online sportfogadási lehetőség. Magyarországon 4 millió sportfogadó van, jelentős részük rendszeresen játszik.

V. A. D.