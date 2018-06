POSZT - A vágyott Batang

A Pécsi Országos Színházi Találkozón nem csak a versenybe beválogatott produkciók, hanem a kísérő fesztiválprogramba bekerült alkotások is tartogatnak kellemes meglepetéseket. Ezek közé tartozik Christian Gundlach Batang felé című darabja, amely a pesti belvárosi Hungarikum Pódium előadásaként vendégeskedett a pécsi Nemzeti Színház egyik kisebb termében. A két szereplős történetben egy idős, betegséggel küzdő könyvelő a vágyaiban tengerésszé lesz és ezt a gazdag, költői vízióját megosztja fiatal gondozójával. Viszonylag egyszerű a sztori és mégis nagyon emberi. Egy találkozás története bontakozik ki, és az, hogy miként fogadja bizalmába egymást két látszatra teljesen különböző és eltérő ember. Hogyan találnak közös pontot, miért kapaszkodnak egymásba? Gaál Ildikó rendezése Koltai Róbertnek és Szirtes Balázsnak kínál nagyszerű játéklehetőséget és ők élnek is ezzel. Sok apró gesztus, csönd és figyelem, ezekből áll össze a színházi másfél óra. A fájdalmas abszurd humor uralja az előadást, amely olykor átvált szentimentálisabb, de nagyon is szerethető epizódokba. A vágyaink birodalma olykor valóban messze esik a valóságtól. Batang, ahová az idős könyvelő vágyik, egy távoli hely Indonéziában. Azt képzeli, hogy járt már ott, ez ad számára kiutat az egyhangú magányos hétköznapokból. A képzelet, a vágy és talán az élet vége, vagy egy másik élet kezdete. Oda indulnak el ők ketten, most már együtt. Batang felé.

Christian Gundlach: Batang felé

A Hungarikum Pódium előadása a POSZT-on

Rendező: Gaál Ildikó

B. Gy.