Jimi Hendrix nyomdokain

Halper László jazzgitáros és zenekara régóta sikerrel kísérletezik a Jimi Hendrix-életmű új kontextusba helyezésével. Számos világsztárral játszottak már együtt – most a nagyszerű amerikai énekest, Ric Toldont várják Budapestre.

Forrás: Youtube

„13 éves lehettem, amikor a tévében láttam egy amerikai fekete blues-gitárost játszani. Ez a zene rögtön nagyon megfogott. Közvetlenül ezután ismertem meg Jimi Hendrixet, akinek nemcsak a gitárjátéka, hanem a muzsikája is olyan nagy hatással volt rám, hogy elhatároztam: én is gitáros szeretnék lenni. A jazz csak később, 18 éves koromban kezdett érdekelni. Ez szerintem egyenesen következett Jimi Hendrix improvizatív, szabad zenei világából” – mesél Hendrix iránti vonzalmáról az 51 éves Halper László, aki különösen régi zenész-dinasztia sarja: édesanyja családjában 300 évre visszamenőleg minden férfi muzsikus volt.

Jimi Hendrix számainak jazz-verzióit először a Band of Gypsys Reincarnation nevű formációval kezdte játszani. Ebben Kőszegi Imre dobolt, Lukács Miklós cimbalmozott, Fekete István trombitált és Oláh Péter bőgőzött. 2010-ben jelentette meg a 40 Years After című lemezt, amelynek felvételein Randy Brecker amerikai trombitás is közreműködött. „2012-ban, a Müpában tartott koncerttel emlékeztünk meg Jimi Hendrix 70 születésnapjáról, ahol a világhírű Steve Gadd dobolt, Eddie Gomez bőgőzött és Fekete István trombitált. Ennek a koncertnek a felvételét Electric Angelland címmel adtam ki” – folytatja az áttekintést Halper László. 2013 óta saját nevén (Halper-Hendrix Experiment) vezeti zenekarát, amelyben Kosztyu Zsolt basszusgitározik, Kollmann Gábor szaxofonozik, Hajas László dobol és vendégszólistaként a virtuóz cimbalmos, Balogh Kálmán is rendszeresen fellép velük. 2016-ban ismét Randy Breckerrel játszottak a Müpában, s közben a zenekarnak egy kibővített, szeptett-formációja is alakult: Fekete István mellett Csejtey Ákos szaxofonossal és a most Budapestre érkező Ric Toldon énekessel. 2017-ben ebben a felállásban ünnepelték meg Hendrix 75. születésnapját a MOM Sportban. A koncerten vendégük volt a közelmúltban elhunyt Babos Gyula – akit Halper mesterének tekint –, valamint Szakcsi Lakatos Béla, Kőszegi Imre, Tátrai Tibor, Solti János és Török Ádám is.

Megállíthatatlan zene A Múzeumok Éjszakája keretében, június 23-án, szombaton késő este a Müpában Halper László és zenekara a Don’t Stop The Music című új lemezének dalait játssza; Törőcsik Franciska színésznő-énekesnő közreműködésével. „A jazz-zenekar mellett hiányozni kezdett a dalírás. Szerettem volna egy énekes produkciót létrehozni saját dalokkal. Kosztyu Zsolt barátomat kértem meg, hogy írjon szövegeket, de ő a zeneírásba is besegít. A zenekar alapját a Halper-Hendrix Experiment tagjai képezik, de ahogy a lemezen, a koncerten is három vonóssal kiegészülve fogunk játszani.”

Mostani vendégszólistájukkal, a Hendrixhez hasonlóan Seattle-ből származó Ric Toldonnal még a kilencvenes évek elején, Bécsben barátkoztak össze, ahol Halper az American Institute of Music hallgatója volt. Toldon bátyja együtt játszott a Rocking Kins nevű zenekarban a világhírnév előtt álló Jimi Hendrix-szel, így Ric személyesen is találkozott Jimivel. „Fantasztikusan énekeli Hendrix dalait, és ami ugyanilyen fontos: magával hoz egy darab Amerikát a színpadra. Nemcsak érti, hanem pontosan átérzi Hendrix szövegeit, hiszen ugyanott nőtt fel, ugyanazokat az utcákat járta, mint Jimi” – mondja Halper László.

Halper pályáján az aktív muzsikálás mellett fontos a zenei ismeretterjesztés is. „Amikor 2002-ben elindult a Rádió C, megkerestem őket, hogy kellene készíteni egy sorozatot azokról a zenészekről, akik külföldön nagy karriert futottak be, és a roma muzsikusok között igazi legendák, de az átlagemberek alig hallottak róluk. Bacsik Elek, Banyák Kálmán, Koszta Lukács, Csányi Mátyás és mások életét, művészetét dolgoztam fel a Zenészlegendák című sorozatban” – mondja. Ezekből az interjúkból és későbbi sorozataiból három önálló kötete jelent meg. Tavaly óta a Józsefvárosi Galériában tart jazztörténeti előadás-sorozatot, a Klubrádióban pedig hetente jelentkezik JazzTest című műsora, ahol hazai kollégáival beszélget.

Infó:

Halper Hendrix Experiment feat. Ric Toldon

Június 14. 20.30, Budapest Jazz Club

Retkes Attila