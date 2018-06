Széthullóban a Sporting

A májusi szurkolói támadás miatt már heten akarnak eligazolni a Sporting Lisboa labdarúgócsapatától. Csaknem egy hónapja a klub edzőpályáján ötven, arcát eltakaró huligán randalírozott és agresszíven lépett fel a játékosokkal, edzőkkel és segítőkkel szemben. A támadók tettét az váltotta ki, hogy a Sporting a bajnokság utolsó fordulójában 2-1-re kikapott a Maritimótól, így a harmadik helyen végzett, és nem indulhat a Bajnokok Ligájában. Az összetűzésben több futballista megsérült, köztük Bas Dost, akinek a fejét találták el a rendbontók.

A holland válogatott játékos mellett a portugál nemzeti együttesben szereplő William Carvalho, Bruno Fernandes és Gelson Martins is jelezte, kérvényezi a vezetéstől szerződése felbontását, csakúgy mint Rui Patricio csapatkapitány, Jorge Jesus vezetőedző – aki már a szaúdi al-Hilalhoz szerződött – és Daniel Podence is. A portugál napilap, a Correio da Manha arról is beszámolt, hogy Gelson és Fernandes már előszerződést is kötött a rivális Benficával.