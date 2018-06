Férfi kézilabda: a vb-kvalifikáció küszöbén a válogatott

Ötgólos előnyről kezdi a Szlovénia elleni vb-selejtező második mérkőzését a magyar férfi kézilabda-válogatott. Bodó Richárd szerdán sem számolgatna, nyerni szeretne.

Sokan féltették a magyarokat az előző világbajnokságon bronzérmes szlovénok elleni, múlt szombaton 29-24-re megnyert idegenbeli összecsapás előtt. A kifejezetten küzdelmes, helyenként részrehajló bíráskodást hozó találkozón ugyanakkor a csapat – amelyből főként a két mérkőzés erejéig visszatérő Nagy László, a kapuban parádézó Székely Márton, valamint az egyaránt hat-hat találatig jutó Bóka Bendegúz és Bodó egyéni teljesítménye volt kiemelkedő – remeklésének köszönhetően hátrányból fordított, s szerzett megnyugtatónak tűnő előnyt. Persze, a fór tudatában sem valószínű, hogy a napokban már a visszavágó helyszínén, Veszprémben készülő együttes tagjai máris a zsebükben érzik a világbajnoki kvalifikációt.

„Természetesen nem – vágta rá a magyar bajnok MOL-Pick Szeged balátlövője, a lapunknak kedden nyilatkozó Bodó Richárd. – Úgy készülünk, hogy a visszavágó is 0-0-ról kezdődik, ezt a mérkőzést is meg akarjuk nyerni. Nem szeretnénk számolgatni, de ha ugyanazt a feszes védekezést és jó kapusteljesítményt tudjuk nyújtani, mint Koperben, akkor azt hiszem, nem is kell. Nagyon jó szlovén válogatottról van szó. Ez akkor is igaz, ha szombaton nem úgy játszottak, ahogy az eddig látottak alapján vártuk volna tőlük. Mi is nagyon jól összeálltunk, sokat hozzátett a csapat teljesítményéhez, hogy Nagy Laci és a Feci (Nagy László és Ilyés Ferenc – a szerk.) is visszajött. Igazán akartuk azt a győzelmet.”

Szlovéniában a dán játékvezetői páros már-már feltűnően többet engedett a hazaiaknak, szinte alig volt olyan periódusa a párharcnak, amikor nem küldtek le átmenetileg magyar játékost a pályáról. A nagyot küzdő nemzeti csapat azonban ezt is elbírta, az ellenszelet a maga javára fordítva, ellenállhatatlanul kézilabdázva győzte le ellenfelét – vendégségben lejátszott tétmérkőzésen története során először. Ennek ellenére kizárt, hogy Szlovénia feladta volna.

„Biztosan mindent meg fognak próbálni, hiszen nekik is ez az utolsó esélyük, hogy kijussanak a világbajnokságra. Szerintem a második mérkőzés nem lesz olyan durva, mint az előző, persze, majd meglátjuk” – mondta ezzel kapcsolatban Bodó.

A tét nem kicsi.

A jövő január 9. és 27. között Németországban és Dániában több helyszínen, Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben, illetve Koppenhágában és Herningben sorra kerülő torna több, mint egy világbajnokság: olimpiai kvalifikációs verseny is egyben. A világbajnok automatikusan tagja lesz a 2020-as, tokiói nyári játékok mezőnyének is, míg a 2-7. helyezettek részt vehetnek a következő olimpia selejtezőjén. Aki kimarad, nehéz helyzetbe kerül a továbbiakban.

A helyzet súlyát átérzik a magyar szurkolók is: amint azt a hazai szövetség a hivatalos honlapján már hétfőn jelezte, szék nem marad üresen a Veszprém Arénában, minden jegyet eladtak a visszavágóra.

A drukkerek sem számolgatni, sokkal inkább ünnepelni szeretnének.

Nagy László: félig nyitva marad az ajtó A Szlovénia elleni párharcra reaktivált egykori csapatkapitány, a válogatottságtól korábban visszavonuló Nagy László egyelőre úgy gondolja, hogy kijutás esetén sem utazna ki a csapattal a világbajnokságra, mégis el tud képzelni olyan szituációt, amelyben meggondolná magát. "Csak ebből a két meccsből indulunk ki, utána nyári szünet, aztán a többiek készüljenek nélkülem a világbajnokságra. De természetesen, ha sérülés adódna esetleg a jobbátlövő poszton, akkor nyilván a válogatott számára elérhető leszek" – fogalmazott a DIGI Sport Sport 24 című műsorában az immáron kétszázszoros válogatott kézilabdázó.







Hatos Szabolcs