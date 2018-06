Hosszú Katinka edzéseit is megnehezítheti férje

Hosszú Katinka edző nélkül is eredményesen - egy arany- és egy ezüstérmet nyert - szerepelt a hétvégén a Mare Nostrum versenysorozat első állomásán. A Bors szerint ha azonban továbbra is a férje által kidolgozott terv alapján edz, Shane Tusup meg is nehezítheti az életét. "Az edzésprogram egyértelműen a tréner szellemi terméke. Vagyis Hosszú hivatalosan nem használhatná" - mondta Hargitay András korábbi szövetségi kapitány, aki szerint az amerikai szakember bírósághoz is fordulhat. Igaz, akkor neki kellene bizonyítania, hogy Katinka az ő edzéstervét használja, amit nehezen tudna megtenni, mert nincs jelen az edzésein. Hargitay András szavai szerint Shane úgy viselkedik Katinkával is, ahogy korábban a szövetséggel, azaz teljesen elzárkózik, nem kommunikál, ami a megegyezést is nehezíti.

Illusztráció: Facebook/Hosszú Katinka

Visszakapták a barátnőt

Az Iron Lady-n nem látszanak a magánéleti nehézségek, a hétvégén a franciaországi Canet-en- Roussillonban rendezett versenyen mindenkit meglepett a viselkedésével. A válogatott társai és a stábtagok is arról számoltak be kedden a Borsnak, hogy mosolygós, kedves volt, ami, amikor még a férje is elkísérte a versenyekre, nem volt jellemző. "Nyoma sem volt már a tőle megszokott, szükségtelen sztárallűröknek, öncélú mutogatásnak, arrogáns viselkedésnek. De tudtuk, az nem ő, csak Tusup a kimagasló eredmények mellett ezt is kiváltotta belőle. A társak sem neheztelnek rá, sőt örülnek, hogy visszakapták a barátnőjüket" - mondta egy edző.

A Mare Nostrum versenysorozat Barcelonában folytatódik, majd a jövő hétvégén Monacóban zárul.