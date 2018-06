Foci EB-t rendezne 2021-ben Magyarország

A Magyar Labdarúgó Szövetség megpályázza az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság rendezését. Budapest mint az esemény egyik vendéglátó városa támogatná ebben a szervezetet – amiről a Fővárosi Közgyűlés a mai ülésén döntött –, de pénzt nem ad hozzá - írja a Világgazdaság.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pályázni kíván a 2021-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság rendezésére – olvasható a mai rendkívüli Fővárosi Közgyűlés előzetesen nyilvánosságra hozott napirendi pontjai között. Mivel a szövetség elképzelései szerint Budapest az esemény vendéglátó városa lenne, a közgyűlésnek támogató nyilatkozatot kell elfogadnia annak kapcsán, hogy vállalja az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által támasztott kötelezettségeket.

A főváros az MLSZ 2019-es korosztályos kontinensviadalra vonatkozó pályázatát is támogatta, ám a rendezési jogokat Olaszország és San Marino kapta meg. Ahogy akkor, a szövetség most is több város bevonásával bonyolítaná le a viadalt, amihez összesen hat stadiont kell biztosítani. Budapest az egyik helyszín, ahol az FTC bázisa, a Groupama Aréna, valamint az új Honvéd stadion vagy az újpesti Szusza Ferenc Stadion adhat otthont a torna mérkőzéseinek.

A határozat jellemzően általános formulákat tartalmaz, ugyanakkor néhány konkrét kikötést is felsorol. Meccsnapokon például az érvényes belépőkkel rendelkező szurkolóknak ingyenessé kell tenni a helyi tömegközlekedést, a rendező településnek pedig két héttel az Európa-bajnokság előtt már eleget kell tenniük az UEFA által megszabott városdíszítési programnak (szurkolói zónák stb.).

A Fővárosi Közgyűlés szerdán támogatta az MLSZ szándékát. A képviselők 24 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett hagyták jóvá az erről szóló előterjesztést. Az indítvány szerint a főváros támogatásának feltétele, hogy a kiadásokat a kormány kormányhatározatban vagy az MLSZ nyilatkozatban vállalja. Az MLSZ-nek augusztus végéig kell benyújtania pályázatát.