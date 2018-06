Először született rénszarvas született Miskolcon

Először született rénszarvas borjú a Miskolci Állatkert és Kultúrpark közel 35 éves fennállása óta. Rénszarvasok 2012 óta élnek a parkban - derül ki a MiskolcZoo honlapjáról.

A kis nőstény még május elején jött a világra, és bár néhány órával születését követően lábra állt, mára erősödött meg annyira, hogy a látogatók számára is láthatóvá váljon. Folyamatosan követi anyját, de már el is távolodik tőle, önállóan is ismerkedik a környezetével. A borjú anyja tavaly év végén, már vemhesen érkezett a Nyíregyházi Állatparkból. A vemhesség ugyan akkor még nem volt egyértelmű, mert az állat magát és leendő utódját is védi a ragadozóktól, a gondozók csak akkor lehettek biztosak a sikerben, amikor május 5-én reggel megpillantották az újszülött borjút.

A rénszarvas (Rangifer tarandus) borja mintegy hét és fél hónapos vemhességet követően jön a világra. Másfél hónapos korában az anyatej mellett már a felnőttek takarmányát is rendszeresen fogyasztja, de azért féléves koráig még nem mond le az anyja nyújtotta táplálékról sem. Kétéves korára válik ivaréretté. A rénszarvas agancsa egyéves korában kezd el nőni, ami a többi szarvasfélétől eltérően a nőstényeken is megfigyelhető.

Fotó: Facebook/Miskolci Állatkert és Kultúrpark

A rénszarvas az északi-sarkvidék területén honos. Míg az észak-amerikai eszkimók a vadon élő rénszarvasokra vadásznak, addig Eurázsiában mintegy 3000 éve háziasították is a fajt. Igásállatként is hasznosítják, fogyasztják a tejét és a húsát, bőrét és szőrzetét ruházkodáshoz használják.

A miskolci állatkertben 2012 óta élnek rénszarvasok.