A BKV lehet a nyertese a kormányközeli cégek marakodásának

Érvénytelennek nyilvánította a Fővárosi Közgyűlés a városnéző buszokra kiírt koncessziós pályázatot, a városvezetés súlyos kritikával illette a közbeszerzés körül bábáskodó Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t.

A sokadszor kiírt tenderen a budapesti közbeszerzési cég furcsa mód a havonta 41 millió forintos koncessziós díjat ajánló Big Bus-szal szemben a Programcentrum és a Mr. Nils Kft. havi 25 milliós ajánlatát hozta ki győztesnek, ám Szeneczey Balázs főpolgármester helyettes szerint úgy, hogy nem tudták megindokolni, miért a kevesebbet ígérőt akarják győztesnek.

A közbeszerzés kapcsán láthatóan belviszály alakult ki a kormánypártban: míg a Fidesz központi vezetésének befolyása alatt álló origo.hu portálon sorra jelentek meg a névtelen, lejárató cikkek a Big Busról, a közgyűlés végül úgy döntött, hogy egyik céget sem hirdetik ki győztesnek, hanem alternatívaként megvizsgálják, vajon a BKV, vagy alvállalkozója tudja-e üzemeltetni a városnéző buszokat.

A hazai és főként külföldi turistákat Budapest látványosságaihoz szállító buszok becslések szerint éves szinten 1,5 milliárdosra becsült piacán régóta huzakodnak a szereplők. Jelenleg négy társaság üzemeltet ilyen járműveket a fővárosban, ám a túltelített piacon az árverseny miatt a vállalkozások nem tudnak beruházni, így többnyire leharcolt, elavult járműflottával működnek.

A főváros ezért találta ki még 2016-ban, hogy egyetlen vállalkozó kezébe adná a városnéző buszok piacát. Ám az elképzelésről szóló döntés meglehetősen kurtán-furcsán született meg: a képviselőknek zárt ülésen, az utolsó pillanatban a kezükbe nyomott határozati javaslatra kellett volna rábólintani, ráadásul egyes vélekedések szerint eleve egy kormányközeli vállalkozásra voltak szabva az akkor tervbe vett közbeszerzés feltételei. Később a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közölte, hogy versenyellenes lenne az egyszereplős tender. A főváros vezetése ennek ellenére később is, és most is kiállt az általuk kitalált verzió mellett.

Az újból, sokadszor is kiírt tender nyertesének már tavasszal a Mr. Nils-Programcentrum duót kellett volna kihirdetni, ám a főpolgármester a közgyűlés döntésének elnapolását kérte. Végül a mostani áthidaló lépéssel a BKV kezébe kerülhet a városnézős monopólium, igaz erősen kérdéses, hogy a közcég tudja-e majd működtetni a meglehetősen speciális szaktudást igénylő szolgáltatást.

Az ügy további pikantériája, hogy ismételten súlyos kritika fogalmazódott meg a Fővárosi Közbeszerzési Kft. tevékenységével szemben. A cég régóta szúrja a városháza szemét. Korábban úgy hírlett, hogy a fővárosi közbeszerzések feladatát megszerző cégben igen erős a Fideszben jelenleg aduásznak tudott Rogán-Habony érdekkör befolyása. A velük láthatóan szemben álló Tarlós ezért is dönthetett még 2016-ban úgy, hogy a Kft.-t eltiltotta a Rogán-közelinek vélt Kosik ügyvédi iroda alkalmazásától. Idén januárban a közgyűlés alaposan megnyirbálta a Kft. jogkörét, azóta csak az 500 millió feletti fővárosi közbeszerzésekről dönthet. Tarlós István a korlátozás bevezetése óta is többször megpendítette, hogy megszüntetné a közbeszerzési Kft.-t.

Batka Zoltán