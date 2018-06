Felfüggeszthetik az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokat

A szöuli elnöki hivatal szerdán utalt arra, hogy Donald Trump és Kim Dzsong Un előző napi szingapúri találkozója nyomán elképzelhető az amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlatok felfüggesztése.

Az Egyesült Államok elnöke és a kommunista Észak-Korea vezetője megállapodott abban, hogy tartós és szilárd békemegállapodásra törekednek, Phenjan le kívánja szerelni nukleáris fegyvereit, az ameriakaiak pedig biztonsági garanciákat nyújtanak Észak-Koreának.

A szingapúri közös nyilatkozat nem tér ki az Egyesült Államok és Dél-Korea rendszeres közös katonai gyakorlatainak a jövőjére, de sajtótájékoztatóján Trump elmondta: be akarja szüntetni ezeket a „provokatív és költséges hadijátékokat”.

Mindezek nyomán a dél-koreai elnöki hivatal egyik, nevének mellőzését kérő tisztségviselője azt közölte a szöuli sajtóval, hogy a hadgyakorlatok beszüntetése elképzelhető, de egyelőre tisztázásra szorul, konkrétan és pontosan milyen szándékokra utaltak az amerikai elnöknek a „hadijátékokra” vonatkozó kijelentései.

A keddi szingapúri csúcs eredményeinek az elemzése még nem zárult le az amerikai politikában és médiában. Vannak olyan értékelések, miszerint Trump túl sok kötelezettséget vállalt, meglehetősen homályos és túl általános észak-koreai ígéretek fejében.

Washingtoni szakértők – derül ki különböző újságcikkekből és interjúkból – arra számítanak, hogy az észak-koreai vezető hamarosan Pekingbe utazik, hogy beszámoljon legfőbb patrónusának, a kínai vezetésnek a szingapúri csúcs eredményeiről. Kína – olvasható amerikai elemzésekben – egyfelől örömmel fogadja, ha sikerül elérni a Távol-Keleten állomásozó amerikai haderő - így a Dél-Koreában tartott 28 500 fős kontingens - csökkentését. Másfelől viszont alighanem emlékeztetni is akarja Kim Dzsong Unt arra, hogy országa az Egyesült Államokkal való újkeletű barátkozás mellett is nagy mértékben függ Kína támogatásától. Ezt a függő helyzetet jól példázta, hogy Kim a szingapúri csúcstalálkozóra is Kínától kapott repülőgéppel utazott.

Az amerikai elnök tegnap azt közölte: Phenjan nem jelent tovább nukleáris fenyegetést.

K. J.