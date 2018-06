Seszták-közeli cég raktára lángolt, gyújtogatás történhetett

Mi is beszámoltunk arról, hogy szerdán tűz ütött ki a XIII. kerületi Frangepán utcában. Egy számítástechnikai nagykereskedés raktára gyulladhatott ki, milliárdos kárt okozva. Végül kora délutánra sikerült megfékezni a tüzet, amelynek füstjét lényegében az egész városban látni lehetett.

Az Index azt írja, mivel valószínűleg más techcégnek nincs több száz négyzetméteres raktára az utcában, a Ramiris Europe Kft. nevű vállalkozás telephelye borulhatott lángokba. A cég elektronikai nagykereskedelemmel foglalkozik, és komoly piacátrendező hatása lenne annak, ha a tűz miatt kénytelen lenne lehúzni a rolót. Itthon ugyanis az egyik legnagyobb elektronikai beszállítónak számít, és fontos állami megrendeléseik voltak.

A cég tavaly majdnem a duplájára nőtt az előző évhez képest. Árbevételük 23,8 milliárdról majdnem 43,8 milliárdra emelkedett, és a cégből 1,2 milliárd forint osztalékot vettek ki, míg a korábbi évben ez az összeg 400 millió volt. A kifizetett osztalék valamivel még több is annál, mint amit nyereségként megtermelt a cég.

Seszták Miklóshoz közeli cég

A portál azt írja, a Ramiris cégcsoportot Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszterhez szokás kötni, nem véletlenül: a politikus egy céghálón keresztül kapcsolódik a vállalkozáshoz. A Ramiris jelenleg egy ciprusi cég és Fabó György tulajdona, de a cégalapításkor jelen volt egy Sándor Kornél nevű férfi is, aki Seszták osztálytársa volt a 80-as években Kisvárdán. „Sándor Kornél már többször felbukkant a Seszták Miklós ügyeit boncolgató cikkekben. Sándor Kornél több, a Ramiris cégcsoporthoz tartozó társaságban töltött be cégjegyzésre jogosító vezető tisztséget (Ramiris Europe Kft., Ramiris Rent Kft., Ramiris Mobil Kft., M3 Invest Kft.), és résztulajdonosa volt az Oxygen Wellness Befektetési és Ingatlanhasznosító Kft.-nek, amelynek a cégnyilvántartás szerint nemcsak a fővárosban, hanem Kisvárdán is van telephelye” – írta korábban a portál.

2014-ben arról is beszámoltak, hogy Sesztáknak is van ilyen nevű cége, a Ramiris Autó Kft – ez a Kisvárdán autókereskedéssel foglalkozó cég akkor száz százalékban Sesztáké volt.

A Ramirist egyébként Fabó a Bestbyte Kft.-n keresztül tulajdonolja, ez a Ramiris kiskereskedő hálózata. „Seszták Miklóst először a '90-es években bíztuk meg ügyvédi feladatokkal, azóta számos jogi eljárásban képviselt bennünket, az általunk vezetett magyar cégek külföldi anyavállalataihoz azonban sem tulajdonosként, sem irányítóként nem volt köze, ez faktum” – nyilatkozta Fabó a Heti Válasznak.

Gyújtogatás történhetett

A rendőrség a honlapján azt írja, hogy a tűzesettel kapcsolatban rongálás miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen, vagyis egyelőre nem zárták ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét.

Az oltási munkálatok még tartanak, a tűzben nem sérült meg senki. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek korábban elmondta: az oltás során a katasztrófavédelem mobil laborja méréseket végzett, de nem mértek a lakosságra veszélyes koncentrációt semmilyen anyagból.

A tűz ideje alatt a Levegő Munkacsoport a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a széljárás miatt a XIII., IV., XV. kerület bőven kaphat a súlyosan egészségkárosító füstből.

Saját mérések alapján az látszik, hogy hirtelen nagyot nőtt a mikroszkopikus por koncentrációja, igaz, nem érte el az egészségügyi határértéket (a nem hivatalos mérőműszer a Városliget közelében található):