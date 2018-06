A nagyeszű Kósa Lajos, miután aláírt két dokumentumot a csengeri Szabónéval, egyrészt a hírhedt 1300 milliárd kezelésének átvételéről, másrészt a kedves mama részére juttatandó 800 millióról, most azt találta ki a maga mentségére, hogy mindez az ellenzék piszkos aknamunkájának következménye volt. Nyilván a pártok vezetői vagy ügynökei ejtették fogságba és vitték el rabszíjon Pestre, a közjegyzői hivatalba, s ott addig ütötték-verték, amíg alá nem írta a megállapodásokat. Amikor az újságíró rákérdez minderre, a bizonyító érvek elmaradnak, Kósa helyettük csak ennyit bír kinyögni: majd a rendőrség kinyomozza. Az adatait is szerinte „valamilyen papírból" szerezték meg. Lehet, hogy ő el is hiszi: valakik összeesküvést szőttek ellene, de nehogy már azt remélje, hogy más is elhiszi! Pénzért és hatalomért az ellenzék mindenre képes – állítja. Ezt az embert Debrecenben nagy fölénnyel újra megválasztották képviselőnek.

Fábri Ferenc