Rátonyi Róbert Operettfesztivál Veszprémben

A Veszprémi Petőfi Színház június 21. és 24. között rendezi meg az I. Rátonyi Róbert Operettfesztivált. Oberfrank Pál a veszprémi teátrum igazgató elmondta, hogy a műfaj egyik legkiválóbb alakja, Rátonyi Róbert életének utolsó éveiben Veszprémben dolgozott, így nem volt kérdés, hogy róla nevezzék el a négynapos operettfesztivált. Rátonyi Hajni színművész kifejezte örömét, hogy 26 év után is szeretettel gondolnak édesapjára, aki négy évet töltött a Veszprémi Petőfi Színházban. Rátonyi Róbert zongoraművész szerint a hagyományteremtő céllal létrejött operettfesztivál édesapja életművének megkoronázása. „Nem vezetett színházat, noha képes lett volna rá, nem kapott Kossuth-díjat és nem érhette meg munkásságának 50. évfordulóját, 70. életévét sem. Ez az esemény elégtétel számunkra, hogy fennmaradjon életműve.” - tette hozzá.

A sorozat a Bor, mámor szerelem című operett-összeállítással nyílik, másnap lesz magyar nóta és operettest, illetve egy beszélgetés a legendás primadonnáról, Honthy Hannáról. Ugyancsak beszélgetést rendeznek a rendezvény névadójáról Rátonyi Róbertről is, a diskurzust Nemlaha György vezeti és a művész több családtagja is részt vesz az eseményen. A fesztiválon szerepel a Budapesti Operettszínház A régi nyár című előadása, és a sorozathoz kapcsolódik egy Rátonyi Róbert emlékkiállítás is. A fesztivál záróeseménye egy operettgála lesz, amelyen fellép többek között Oszvald Marika, Peller Károly, Lukács Anita, Vadász Zsolt, Szóka Júlia és Nyári Zoltán.