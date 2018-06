Sírás és nevetés is volt Liptai Claudiáék esküvőjén

Felváltva sírt és nevetett a nagy napon Liptai Claudia és Pataki Ádám.

Illusztráció: Instagram/Liptai Claudia

A nagy nap után a műsorvezető szerdán azt írta az Instagram-oldalán, nehezen tudta megállni, hogy a megjelent sok "sületlenségre" ne reagáljon. "De holnap végre jön a csodás valóság." Ezzel a csütörtöki Story magazinra utalt, amely részletesen beszámolt a sztárpár bulijáról.

Ezek szerint a műsorvezető a Csillagok háborúja zenéjére vonult be, a mestercukrász később bevallotta, ez volt számára a legemlékezetesebb pillanat: "Sem őt, sem pedig a koszorúslányokat nem láttam korábban, így mindenki lenyűgözött. Szándékosan nem tekintettem korábban felé, tudtam, hogy a zene melyik részénél kell odapillantanom. Tényleg fantasztikus volt a pillanat, amikor megláttam azt a nőt, aki papíron ugyan már a feleségem, de most a hozzánk legközelebb álló emberek előtt is elvehetem őt" - fogalmazott Pataki Ádám.

Mivel a pár már csütörtökön megtartotta a polgári esküvőt, a ceremóniamester, szintén a Star Wars filmből vett idézetekkel tarkított beszéde után arra kérte a párt, valljanak szerelmet egymásnak. A férj kedvenc dalszövegeiből összeállított beszéde olyan meghatóra sikerült, hogy a feleségen kívül a násznép sem bírta sírás nélkül hallgatni. Liptai Claudia pedig egy mesedallal mondta el az érzéseit.

A lagzit egy kis riadalom előzte meg, mert a sarlóspusztai lovastanyán hajnalban hatalmas vihar pusztított. "Ültem a faházban, ahová hirtelen becsapott egy villám. Fülsüketítő dörrenés hallatszott, elment az áram, beindultak a riasztók. Nem tagadom, zokogni kezdtem. Olyan kegyetlennek és veszélyesnek tűnt az a reggel, hogy még az is felmerült, le kell mondjunk mindent" - idézte fel Liptai Claudia, akit azonban a párjának sikerült megnyugtatnia, és bár a biztonság kedvéért fedett helyen, de meg tudták tartani az esküvőt.

Illusztráció: Instagram/Till Attila

Az eseményt olyan titokban szervezték, hogy a több mint száz meghívott azt sem tudta, hova foglalják a szobákat, és belépéskor titoktartási szerződést is alá kellett írniuk. A vendégeket arra is megkérték, ne posztoljanak az eseményről a közösségi oldalakra. Ezt nem mindenki tartotta be, így például Till Attila Instagramra töltött fotóján a felesége mellett a ceremóniamester, Simicz Sándor, Dobó Kata, Ábel Anita és férje, valamint Liptai Claudia egy barátnője volt látható.