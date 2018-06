Így lehet felhőtlen a vakáció

A szünidőben a gyermekek kiszabadulnak az iskolapadból. Előkerülnek a biciklik, gördeszkák, görkorcsolyák, a strandok megtelnek pancsolókkal és a játszóterek is reggeltől estig népesek. A sok időtöltési szabadtéri lehetőség azonban növeli a sérülések, a kisebb-nagyobb balesetek előfordulásának esélyét, amelyek nagy részét meg lehet előzni.

Illusztráció: pexels.com

„A nyári szünet a gyermekeknek szabad játékot, kalandokat, izgalmas programokat jelent. A szigorú napirendet felváltja a kötetlen szórakozás. A gyerekek fáradhatatlanok, de figyelmetlenek is, a játék hevében pedig gyakran nem tudják felmérni a veszélyhelyzetet. Gyakran megsérülnek, baleset érheti őket, ezért a felnőtteknek jobban kell rájuk figyelniük. Tapasztalataink szerint ugyanis a balesetek nagyon sok esetben odafigyeléssel elkerülhetők lennének. Ha megtanítjuk nekik a legfontosabb közlekedési szabályokat és felhívjuk a figyelmüket a lehetséges veszélyekre, azzal sokat tehetünk testi épségükért” – mondta dr. Kálovics Tamás, a Budai Egészségközpont gyermekgyógyásza.

Leggyakoribb nyári balesetek

Gyermekek esetében fokozottan kell ügyelni a napvédelemre, még akkor is, ha csupán sétálni vagy a játszótérre megyünk. Mindig kenjük be őket magas faktorszámú fényvédővel, a fejükön legyen egy könnyű, sildes sapka. Dél és három óra között pedig inkább pihenjenek vagy játsszanak a hűs szobában, és semmiképp se tartózkodjanak a tűző napon - ajánlott a gyermekgyógyász. A játék hevében a gyerekek gyakran elfelejtenek inni. Ezért mindig kínáljuk innivalóval, lehetőleg vízzel. Már néhány korty is elég, hogy elkerüljük a folyadékhiány kellemetlen tüneteit, például a fejfájást. A szabadtéri játékok és programok során gyakrabban fordulhat elő méh-, darázs-, szúnyog-, kullancs-, vagy hangyacsípés. Ha gyermek nem allergiás, ilyen esetben elég a helyi kezelés. Ám, ha tudjuk, hogy a csípés allergiás reakciót válthat ki, óvatosabbnak kell lennünk. Ha mégis megtörtént a baj, azonnal forduljunk orvoshoz. Ha gyermek táborozni megy, hívjuk fel a táborvezetők figyelmét az allergiájára.

Illusztráció: pexels.com

Bármennyire is igyekszünk megóvni gyermekünket, nem telhet el a nyár kisebb sérülések nélkül. Biciklizés és gördeszkázás közben adjunk rájuk térd- és könyökvédőt, bukósisakot és zárt cipőt, így csökkenthetjük a sérülések mértékét. Ha fürdőruha helyett pólóban és nadrágban kerékpároznak, kisebb felületen horzsolhatják le magukat. Mászókázás, focizás vagy bringázás közben elég egy rossz mozdulat, és a kellemes játék akár rossz véget is érhet. Ha a sérülés komoly fájdalommal, duzzanattal jár, mindenképp forduljunk szakorvoshoz, aki megállapítja, hogy zúzódásról vagy törésről van-e szó, és ennek megfelelően ellátja a kis beteget. Fejsérülés esetén keressük fel a legközelebbi kórházat. Legyünk körültekintőek a trambulin használatakor is, egy rossz ugrás vagy érkezés során nemcsak a végtagok sérülhetnek meg csúnyán, hanem komoly fejsérülést is lehet szerezni.

Nagyon fontos, hogy a gyermekünket sose engedjük felügyelet és megfelelő óvintézkedések nélkül a vízbe, főleg ha nem jó úszó. Magyarázzuk el nekik, hogy miért annyira veszélyes a természetes vizekbe fejest ugrani, vagy mély vízbe ugrálni a vízibicikliről. A felnőttek felelőssége fokozott a vizes programok során, hiszen a fuldokló gyermek nem tud segítségért kiáltani. A gyerekek általában körültekintés nélkül lépnek le az úttestről vagy szaladnak ki a busz mögül, de nagy bajt okozhat, ha kerékpárral gázolják el. Hogy elkerüljük a bajt, a szünidő kezdetén ismételjük át gyermekünkkel a legfontosabb közlekedési szabályokat. „Gyermekünk testi épsége a legfontosabb számunkra. Vigyázzunk rájuk, tanítsuk meg, hogyan vigyázhatnak magukra, és a legfontosabb a pozitív példamutatás” – tette hozzá dr. Kálovics Tamás.