Tisztújítás előtt az MSZP

A Magyar Szocialista Párt az idei országgyűlési választáson 11,9 százalékos listás szavazatával történetének egyik leggyengébb eredményét könyvelte el. A szervezet a 2006 őszi önkormányzati választás óta egyetlen egy országos megmérettetést (!) sem volt képes megnyerni, míg korábban ugyanez a párt a 2002-es, 2006-os választáson 40 százalék fölötti listás eredményt tudott elérni. Történelmileg rövid idő alatt drasztikus lett a szavazók nagy részének elvesztése. A 2018-as parlamenti választás után a párt egykori mintegy 2 milliós szavazótábora immár 680 ezer főre süllyedt, s ebben a Párbeszéd szavazói is benne vannak.

Megint világossá vált, hogy ez így nem mehet tovább. Mélyreható, komoly változásokra van szükség nem pusztán egy jobb választási eredményhez, hanem már-már a túléléshez is. Változás szükséges a mondanivalót, a vezető személyeket, a szervezeti struktúrát és a kommunikációt illetően is. Ezeknek a változásoknak azt kell sugározniuk, hogy ez a párt valami nagyon más lett a korábbiakhoz képest, friss, újszerű ötletek sokaságával bír, kifelé és befelé egyaránt.

Ehhez képest a tisztújítás folyamatában változás nincsen. Megint a kongresszus és nem a párttagság, vagy a szimpatizánsokkal kiegészített tagság dönt az új elnök személyéről. Megint elindult az alkuk, az egyezkedések sorozata a kongresszusi küldöttek meggyőzéséről, a pártokon belüli klikkek és vezérek megint jól egymásnak feszültek – ismételten zárt ajtók mögött, ahogy az korábban is volt az MSZP esetében.

Egyfelől érthető a titkolózás, hiszen egy ilyen újabb nagy vereség után nagy a késztetés arra, hogy a tagok, a helyi és országos politikusok a kamerák távollétében, egymás között nyugodtan megbeszéljék a párt helyzetét. A titkolózás hatékonyságát azonban rontja, hogy belső ellentétekről, helyezkedésekről eljutottak információk a médiához, és az elnökjelöltek olykor a nyilvánosság előtt üzengettek egymásnak. Nem lett volna jobb, hogy akkor már inkább nyilvános regionális pártgyűléseken, és a jelöltek közötti tévévitákon ütköztetik a véleményeket a párt helyzetéről?

Nehéz megmondani, de mindenesetre egy izgalmas kísérlet lett volna, mert ilyet még egyetlen más párt sem próbált ki Magyarországon. A brit Munkáspárt elnöke, Jeremy Corbyn ilyen transzparens, párton belül kampány végén lett az ottani baloldal vezetője 2015-ben, a francia Francois Hollande 2011-ben pedig egy nagy feltűnést keltő, párton belüli előválasztáson lett elnökjelölt. A két eset azért is figyelemreméltó, mert viszonylagos újszerűségük miatt a párton belül kampány megnövelte az érdeklődést az adott párt iránt.

A Francia Szocialista Párt és a Baloldali Radikálisok 2011-es előválasztásán nemcsak a párttagok, hanem a magukat szimpatizánsnak vallók és részt vehettek, ha egy eurót befizettek és külön nyilatkozatban hitet tettek a baloldali értékek mellett. A párton belüli kampány során a jelöltek között tévévitákat rendeztek. Az érdeklődés minden várakozást felülmúlónak bizonyult: az előválasztás első fordulóján 2,6 millió, a második fordulóban pedig 2,8 millió szavazó vett részt. A politikai innováció jutalma nem is maradt el: Francois Hollande a következő évben megnyerte a franciaországi elnökválasztást.

A brit baloldal esetében 2015-ben került sor a párton belüli vezetőválasztásra, amelyen a tagok és a regisztrált szimpatizánsok vehettek részt, azzal az előfeltétellel, hogy a jelölteknek el kellett előzetesen nyerniük a brit munkáspárti képviselők 15 százaléka támogatását. A francia példához hasonlóan itt is tévéviták zajlottak az elnökjelöltek között, vagyis a magyar szocialisták példájával ellentétben a párton belüli versengés alapvetően nyilvánosan zajlott le. A párt elnökének megválasztásán 422 ezer szavazó vett részt, és a győztes Jeremy Corbyn erősen baloldalra húzó nézetei felkeltették a brit média és sajtó érdeklődését is. A sokáig lenézett politikus a 2017-es brit előrehozott általános parlamenti választáson a vártnál jobb eredményt ért el, igaz, kormányra nem került.

Az ilyesfajta előválasztás természetesen nem csodaszer, ugyanis kormányozni is tudni kell. Ennek jelentőségét éppen Francois Hollande elnöki periódusa igazolja, amelynek végére a francia szocialisták mély válságba kerültek. Ám a párton belüli vezető kiválasztásának hagyományos módját – vagyis hogy a testületek választják meg a párt legfőbb vezetőjét – más pártok is megváltoztatták Európában, és a brit-francia példához hasonló szavazásokat tartottak - így például az olasz Északi Liga, a Demokrata Párt, vagy a most nemrég kormányra került Öt Csillag Mozgalom esetében. Ezen változtatások célja nyilvánvaló: minél több embert bevonni a párton belüli politikai folyamatokba, mert ezáltal megnövelhető az érdeklődés a párt iránt, a nyilvános viták meg egyfajta izgalmat is teremtenek, érdekessé tehetik magát a pártot. Egyre romló helyzete ellenére az MSZP komolyan el sem gondolkozott azon, hogy ilyesfajta vagy akár másfajta, komoly újításba belevágjon.

Ami pedig a személyi megújulást illeti: az MSZP elnöki posztjára, illetve választmányának vezetésére jelentkező politikusok nem igazán hordozzák a gyökeres megújulás ígéretét, sem az eddigi pályájuk, sem az eddigi kijelentéseik alapján. A reális elvárás velük szemben az lehet, hogy a mandátumuk lejártával, két év múlva a mostanihoz képest valamivel több európai parlamenti és önkormányzati képviselői, polgármesteri tisztséget töltsenek be a párt politikusai, és sikerüljön emelni a párt alacsony népszerűségén. A párt mostani súlyos állapotát és nagyon rossz belső hangulatát tekintve ez már nem is lenne lebecsülendő teljesítmény.

Nemcsak az elnökre, de az elnökségre is komoly feladat hárul a tisztújítás után: egy magas színvonalú, szakmailag felkészült testület ugyanis képes lehet a párt elnökének fogyatékosságait valamelyest ellensúlyozni, és segíteni abban a pártot, hogy Orbán világképével szemben egy versenyképes baloldali eszmét alakítson ki. Ezért indokolt, hogy a vasárnapi tisztújításon ne csak az új pártelnökre, hanem az új elnökség összetételére is odafigyeljünk.

Nagy Attila Tibor politikai elemző, Méltányosság Politikaelemző Központ