Új rendszer

Új betegfogadó rendszer lépett életbe Magyarországon a rendelőintézetekben. Eleddig hagyományosan az újonnan érkezett beteg rövid körkérdéssel derítette fel, hogy ki is az előtte utolsóként érkezett várakozó, netán a modern kor kihívásainak is megfelelően elektronikus gépezetből gombnyomásra előbújó sorszám alapján foglalta el kijelölt helyét a vizsgálati casting helyszínén. A minap azonban új demokratikus kiválasztási rendszer kísérletének lehettünk tanúi. Nem kell bíbelődni a különböző típusú és stádiumú vélt kórismék valószínűtlenül és praktikusan is kivitelezhetetlen összehasonlításával, egyszerűen a kezdeményezőképességen múlik, ki milyen gyorsan kerül az áhított orvos színe elé. Minimum két szakállas testőrrel kell a rendelési idő elején megjelenni, majd udvariasan megkérdezni az ott várakozókat, előre engednék-e szerény személyét. Miniszterelnöknek érdemes lenni, és ha netán valaki akadékoskodna a sorszám tekintetében, nem árt, ha a Fidesz tagságink is kéznél van, bár még fennáll a veszély, hogy netán Bayer Zsolt beelőz a receptkérelmével.

Dr. Dubius Attila