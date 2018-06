Tévedtem egy esztendeje. Teljes meggyőződéssel arról írtam, hogy 2018-ban nem lesz választási költségvetés, hiszen az uniós pénzek beáramlása révén a Fidesznek nem kell lecsipegetnie az adófizetők pénzéből, enélkül is villoghat a választópolgárok előtt. És valóban, beígérhettek áfa-csökkentéseket, utak átadását, sőt a munkavállalók jó része megérezte a statisztikákban szereplő kétszámjegyű béremelkedést is.

Mégis tévedtem, mert azt hittem, hogy a kormányzat berkeiben ezzel megelégszenek. Nem így történt. A maffiaállamnak az elmúlt nyolc esztendőben szakmailag is megerősödött a háttércsapata (ők az ebben a szerepükben névtelenül maradó politológusok, szociológusok, közgazdászok és nem utolsósorban jogászok), akik csúcsra járatták a kiskapukkal komfortosított rendszerüket. Egy olyan szisztémát működtettek, amely képes volt arra, hogy a biztonságos, fegyelmezett költségvetés illúzióját keltse, miközben pénzeket áramoltatott ide-oda, kizárólag a kormánypárt választási győzelme érdekében. A jéghegy csúcsaként bárki megbizonyosodhatott arról, hogy a kormány eredményes működésének bizonyítására szolgáló "társadalmi hirdetések" valójában nem többek és nem kevesebbek, mint a pártpropaganda legrosszabb hagyományait folytató hirdetőipari termékek. (És a múlt idő alkalmazása is illúzió, hiszen rendületlenül folytatódik az agymosó akciósorozat.)

A látszat ellenére most éppen a jövő évi költségvetés tervezetéről írunk. A 2019. esztendő büdzséje - ezt Varga Mihály pénzügyminiszter is megerősítette - nem más, mint az idei költségvetés egyenes folytatása, eképpen a "választási" jelzőt is magával hordozza, reményeink szerint kicsit spórolósabban, mint ahogy idén történt. Hiszen jövőre is mehetnek a magyarok voksolni, az Európai Parlament általunk delegálható tagjaira, majd a polgármesterekre és a helyhatóságokra.

Viszont ha Orbán Viktor kormányfő múlt heti rádiószózatára hallgatunk, akkor ez a válságelhárítás költségvetése lesz. Igaz, ezzel a véleményével még a kormányzat tagjai, sőt a Fidesz gazdasági kérdésekben otthonosan mozgó tagjai sem tudnak egyetérteni. Elvégre egy olyan időszakban vagyunk, amikor az Egyesült Államok és Kína az utóbbi időszak legjobb gazdasági adatainak örvend, és az euróövezet gyengélkedő, mediterrán országai is képesek lesznek átbukdácsolni belpolitikai gondjain. A válság vízióját pedig még a miniszterelnök sem meri nemzetgazdaságunkra kiterjeszteni. A riogatás azonban ezúttal nem is a lakosságnak szól, hanem Orbán kliensvilága tagjainak, akik most már biztosak lehetnek abban, hogy a 350 milliárd forintra emelt költségvetési tartalékból jut nekik is. Ehhez a költségvetési törvényt sem kell módosítani. A megszokott módon elég lesz egy miniszterelnöki rendelet, kormányhatározat, esetleg egy salátatörvény pár eldugott paragrafusa.

Külső sérülékenységünkről megfeledkezni azonban korántsem lehet. A mindmáig jóhiszeműen támogató Európai Unióban egyre erősödnek azok a hangok, amelyek a magyarországi, a közösség szabályaival szemben menő gyakorlat szankcionálását sürgetik.

Bonta Miklós