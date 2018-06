Férfi kézi - Egy lépéssel közelebb Tokióhoz

Habár a Szlovénia ellen győztesen megvívott párharc mindkét mérkőzésén akadtak remek egyéni teljesítmények, igazi csapatmunka volt a magyar férfi kézilabda-válogatott világbajnoki kvalifikációja.

Volt mit ünnepelni.

Noha a bravúros, 29-24-es koperi diadal után szerda este Veszprémben néggyel kikapott a magyar együttes az első mérkőzésre talán kissé nagy mellénnyel kiálló Szlovéniától, mindez szinte senkit nem érdekelt a Veszprém Arénában, a közönség a lefújást követően hosszú percekig ünnepelte a hazai játékosokat. Még a két évvel ezelőtti labdarúgó Európa-bajnokság magyar vonatkozású slágere, az Éjjel soha nem érhet véget című dal is többször felcsendült a mámoros percekben. A drukkereknek persze minden oka megvolt az örömre, hiszen 51-50-es összesítéssel Magyarország nyerte a párharcot a legutóbbi világbajnokságot bronzérmesként záró, előzetesen esélyesebbnek tartott riválissal szemben.

„Ezek az öröm pillanatai annak ellenére is, hogy kikaptunk, hiszen kvalifikáltuk magunkat a világbajnokságra. Most ez a legfontosabb – felelte boldogan a válogatottságot korábban lemondó, Nagy László társaságában 2018 tavaszán kifejezetten a Szlovénia elleni két összecsapás kedvéért visszatérő Ilyés Ferenc. – Ez a fiatal csapat megérdemelte, hogy ott legyen a vb-n. Éhesek voltunk a sikerre, nagyon akartuk a győzelmet” – tette hozzá a lapunk kérdéseire is válaszoló székelyudvarhelyi sportoló.

Amikor a 36 észtendős Ilyés és a nála egy évvel idősebb Nagy világbajnoki szereplésére terelődött a szó, mindkét rutinos kézilabdázó kitérő választ adott. Ilyés a pihenés fontosságát hangsúlyozta, a Telekom Veszprém klasszisa pedig bár korábban leszögezte, hogy címeres mezben véget ért a pályafutása, sejtelmesen csak annyit felelt: „Meglátjuk.”

A visszavágó hajrájában (amikor Szlovénia növelni tudta az előnyét) egyébként jócskán érződött az idény minden nyűgje a nemzeti csapat játékosain, a Telekom Veszprémmel is remek idényt teljesítő Lékai Máté ugyanakkor igazi vezérként irányította a gárdát. A mérkőzés ezen periódusában saját bevallásuk szerint is inkább már a szívük vitte előre a magyarokat – no meg a szurkolótábor, amely 60 percen át űzte, hajtotta az övéit.

„Fantasztikusak! Nem találom a szavakat, még mindig ráz a hideg, Koperben és itthon is a szívüket-lelküket kitették. Ezt csak úgy tudtuk meghálálni nekik, hogy ott leszünk a világbajnokságon. Sajnálom, hogy nem nyertünk a visszavágón, de számunkra itt csak az volt a lényeg, hogy megőrizzük az első mérkőzésen összegyűjtött fórt” – mondta a Népszavának a mindkét mérkőzésen bravúrok sorával segítő kapus, Székely Márton. Amikor a Tatabánya kapuját védő játékost a remek egyéni teljesítményéről kérdeztük, kiemelte, hogy az egész csapatnak jár a köszönet, kapustársának, Mikler Rolandnak külön is.

„Nem az a lényeg, hogy ki játszik, hanem hogy együtt mit viszünk véghez. A védekezésünk fantasztikus volt, klasszis játékosok játszottak előttem. Rolihoz bármikor fordulhattam, mindig volt egy-egy segítő, jó szava hozzám, ami nagy segítség volt számomra.”

A 2017-es tornán hetedikként végző magyarok számára a következő kulcsdátum június 25-e, ekkor sorsolják ugyanis a január 9. és 27. között Berlinben, Hamburgban, Münchenben és Kölnben, illetve Koppenhágában és Herningben sorra kerülő vb csoportkörének beosztását. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kijutás fontosságát, hiszen a következő vb egyben olimpiai kvalifikációs seregszemle is: a torna győztese kijut a tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek az ötkarikás játékok selejtezőjén.

Hatos Szabolcs