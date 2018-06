Tengernyi tragédia túlélőkkel

A populista olasz kormány színre lépése tovább súlyosbíthatja a mediterrán migrációs válságot. Közös uniós válasz híján a tragédiákat propagandaháború kíséri a szárazföldön.

Az európai politika változó széljárása sodorja a spanyol partok felé az Aquarius mentőhajót, amely napokig hányódott a Földközi-tengeren, fedélzetén 629 menekülttel. Lapzártánk után várják Valencia kikötőjébe, ahol talán véget ér odüsszeiája. Spanyolország hétfőn közölte, hogy kész fogadni, ám a hajó még a bejelentés után is 30 órát vesztegelt a nyílt tengeren. Végül kedd este indulhatott el további 1500 kilométerre fekvő célja felé. A menedékkérők között 123 szülő nélkül utazó gyerek, hét várandós nő és egy újszülött is van. Felfújható csónakokból mentette ki őket az SOS Méditerranée civilszervezet a líbiai partoknál. Többségük Fekete-Afrikából való (Eritrea, Ghána, Nigéria, Szudán). A fedélzeten lévő riporter szerint a kimerült emberek rettegnek, nehogy mégis visszaküldjék őket Líbiába. További sorsukról nem tudhatnak biztosat, ráadásul viharos szél lassítja útjukat.

Hét közben a máltai haditengerészet és az olasz parti őrség ivóvízzel és élelemmel látta el a túlzsúfolt Aquariust, majd az utasok egy részét két olasz hajó vette át. Előzőleg a két ország kormánya napokig egymásra mutogatott. Érezhetően megkönnyebbültek, amikor kiderült, hogy kipipálhatják ennyivel a segítségnyújtást. A patthelyzetet az új spanyol miniszterelnök oldotta meg – legalábbis átmenetileg. Pedro Sánchez váratlan és bátor döntését a humanitárius szempontokon túl alighanem politikai megfontolás is motiválta: a két hete hivatalba lépett, fiatal és ambiciózus szocialista kormányfő letette a névjegyét a mérsékelt európai vezetők között.

Populisták akcióban

Kapóra jött az Aquarius az új olasz kormánynak, amely két populista párt, az Öt Csillag Mozgalom és a Liga összeborulásából született. Az utóbbi vezére, Matteo Salvini a tavaszi választási kampányban félmillió migráns deportálását ígérte, hatalomra jutva pedig „frontot nyitott” Brüsszelben. Belügyminiszterként megtiltotta, hogy az olasz partoknál kössön ki a hajó, mondván: nem köteles „egyetlen óriási menekülttáborrá változtatni Itáliát”. Nem mindenki értett egyet Salvini eljárásával. Nápoly polgármestere, Luigi de Magistris azt írta a Twitteren, hogy ha „egy szívtelen miniszter hagyna meghalni terhes nőket, gyerekeket, öregeket, emberi lényeket, akkor Nápoly kikötője kész befogadni őket”. Pedig az olaszoknál nem porhintés, hanem valós probléma a bevándorlók áradata, öt év alatt 700 ezer embert fogadtak be.

Róma Máltát hibáztatja, amely nem fogad be menekülteket. Erre banális magyarázata van a parányi szigetországnak: a mérete. Az EU legkisebb tagállamának két lakott és néhány lakatlan szigete együttvéve akkora, mint Pest. (Nem Budapest, csak mint a pesti oldal.) Málta 2008-ban 2775 külföldinek nyújtott menedéket, tavaly már csak 23-nak. Noha sok esetben közelebb fekszik a mentési műveletek helyszínéhez, mint Szicília – alig 400 kilométerre az afrikai partoktól –, eddig megúszta a menedékkérők invázióját. Titkos alkut emlegettek Joseph Muscat miniszterelnök és korábbi olasz kollégája, Matteo Renzi között, ennek állítólag része a kőolaj utáni kutatás máltai felségvizeken – ám ez csak feltevés. Annyi bizonyos, hogy Valletta sem engedte kikötni az Aquariust a hétvégén. Benjamin Griveaux francia kormányszóvivő felelőtlennek és cinikusnak nevezte az olaszokat, de oltalmat Párizs sem ajánlott a menedékkérőknek.

FOTÓ: GABRIEL BOUYS/AFP

Európa belefáradt

A hajó sorsa jelzi, hogy közös európai akarat, egységes uniós fellépés híján a földközi-tengeri menekültválság minden szereplője kiszolgáltatott a tagállamok napi politikai erőviszonyainak. A menedékkérők ügyét propagandacélokra használják. Persze jogos a kérdés: miért az EU-nak kellene megoldania az afrikai és közel-keleti bajok sokaságát, amelyek százezreket űznek észak felé a jobb, de legalábbis élhető élet reményében? Ám amíg fennállnak az alapvető okok, a háborúk és a szegénység, szembe kell nézni a modern kori népvándorlás következményeivel. Európa mintha belefáradt volna az elhúzódó krízisbe. Ma az számít sikernek, ha a távol tartják a problémát. A tunéziai Kerkenna szigeténél elsüllyedt lélekvesztő például alig érte el az ingerküszöböt a hónap elején, pedig rengeteg áldozat lehetett. (68 embert mentettek ki, de a túlélők beszámolóiból arra következtetnek, hogy akár 180-an is szoronghattak rajta.) Már javában bolyongott az Aquarius, amikor ismét tucatnyian fulladtak vízbe Líbia közelében.

Elmérgesedett vita Berlinben még a parlament ülése is félbeszakadt a kancellár és belügyminiszterének vitája miatt. Angela Merkel - a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke - és Horst Seehofer - a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke - eltérően képzeli el ugyanis a menekültügyi szabályozást. Utóbbi úgy véli, meg kell tagadni a belépést a határon menedékkérők bizonyos csoportjaitól, elsősorban azoktól, akiket máshol már nyilvántartásba vettek, vagy elkezdték menedékjogi eljárásukat. A kancellár ezt ellenzi, szerinte egyoldalú, nemzeti intézkedések helyett EU-s szintű szabályozást kell kidolgozni. S bár Merkel akár kompromisszumra is hajlandó, Seehofer jelezte, még a kormányfő beleegyezése nélkül is megvalósítja terveit.

Az ENSZ adatai szerint az idén (június 6-ig) már legkevesebb 660 migráns veszett a Földközi-tengerbe, és több mint 33 400 ért partot Dél-Európában. A számok felfoghatatlan tragédiákat rejtenek. Emlékeznek még Ajlan Kurdira? A vízbe fulladt szíriai kurd kisfiú a szenvedéstörténet ikonikus alakja lett, a holttestéről készült szívszorító fénykép bejárta a világot 2015 őszén. A hároméves gyereket édesanyjával és fivérével együtt nyelte el a hullámsír, amikor a család a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet rémuralma elől szökve Törökországon át akart eljutni a görög szigetekre, majd tovább, a kanadai rokonokhoz. Ajlan sorstársainak, az újabb áldozatoknak már a nevét, képét, történetét sem ismerjük.

Rabszolgapiac a túlparton

Észak-Afrikában pár év alatt iparággá fejlődött az emberkereskedelem. Nem csupán csempészetről van már szó, az ENSZ jelentése szerint fegyveres csoportok nyíltan rabszolgapiacokat működtetnek, elsősorban Líbiában. Az ország Kadhafi diktátor bukása (2011) óta széthullott, ellenséges hadurak prédája. Törvényen kívüli bandák fosztogatják, bántalmazzák az északnak tartókat. Elrabolják őket és váltságdíjat követelnek, eladják vagy prostitúcióra kényszerítik áldozataikat. Segélyszállítmányokra is ráteszik a kezüket. Újabban hasonló hírek érkeznek a szomszédos Algériából és Tunéziából is, pedig ott létezik központi hatalom. Történelmi hagyománya van, hogy az arab partvidéken árulják a Szaharán túli feketéket. A mediterrán kalózkodás és rabszolga-kereskedelem központjai éppen Tripoli, Algír és Tunisz voltak a középkorban, sőt jóval utána is, egészen a 19. század elejéig.

A tengeren hányódó menedékkérőkről a nemzetközi jog sem rendelkezik egyértelműen. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint egy államtól elvárható, hogy kimentse a hajótörötteket, segítsen a rászorulóknak, de az már nem, hogy saját területén, hosszú távra felelősséget vállaljon értük. Ez pedig azt jelenti, hogy megjósolhatatlan, mi lesz a következő menekülthajó sorsa. Mert hogy nem az Aquarius volt az utolsó, arra mérget vehetünk.

A Földközi-tengeren érkezett menedékkérők száma Dél-Európa országaiban, 2018 Olaszország 13 808; Görögország 11 236; Spanyolország 8309; Ciprus 47 Forrás: IOM, 2018. június 6-i adatok alapján







Bártfai Gergely