Alfonziánusok

Senki Alfonz, mivel a világ összes államából kitiltották, csak a legnagyobb titokban tartózkodhatott a Földön. Gyanítom, a Fidesz korifeusai is olvasták Rejtőt, mert újabban ezt a példát követve alkotják meg törvényeiket. Itt van rögtön a hajléktalanság betiltása: ha nem szabad az utcán hálni, máris megoldódik az egész probléma, a gyűlöletre nevelt polgárt aztán végképp nem érdekli, hogy az aluljárók üveges tekintetű, büdös népe a rehabilitációs intézmények vagy a dickensi szegényházak irányába hagyta-e el a mocskos matracokat.

Ugyanez a filozófia szülte azt a jogszabályt is, amely 2020-tól nyelvvizsga bizonyítványhoz köti az egyetemi felvételit. A legfrissebb adatok szerint 91595 diplomát nem adtak ki mindmáig azért, mert a várományosának nincsen nyelvvizsgája - összehasonlításképp érdemes megjegyezni, hogy a 2014-ben indított "diplomamentő" nyelvoktatási program 6000 diákot taszigált át a vizsgán. Ma a kezdő egyetemisták negyven százalékának nincsen idegennyelvi jártasságot igazoló papírja - különösen rosszul állnak a tanárképzősök vagy épp az agrárszakosok -, és ismerve a felsőoktatási intézmények sanyarú forráshiányát, igazán nem csoda, hogy egy jó részük az abszolutóriumig nem is szerzi meg azt. Logikus hát az állami gondolat: be kell tiltani az egész problémát, egyetemista csak az lehessen, aki már nyelvvizsgázott, kész, passz.

Létezne persze más út is: mondjuk javítani az alap- és középfokú oktatásban a nyelvtanítás hatékonyságát, általánossá tenni például a számos középiskolában fényes eredményeket produkáló nyelvi alapozó évet. De ennél kétségkívül olcsóbb az érettségit adó képzés korlátozásával eleve kiszűrni a felsőoktatás előszobájából az anyagi és tudásbeli hátránnyal induló fiatalokat. Akit nem látunk, az nem létezik. Nincs is más hátra, mint ezt is beleírni az Alaptörvénybe.

N. Kósa Judit