Már Leekens lehetséges utódait találgatják

A sportnapilap csütörtöki számában megjelentek szerint felmerült annak lehetősége, hogy megváljanak a magyar labdarúgó-válogatott élén 2018 tavaszán három vereséggel és egy döntetlennel kezdő, tavaly októbertől két évre szóló szerződéssel rendelkező szövetségi kapitánytól, Georges Leekenstől. A Nemzeti Sport két lehetséges utód nevét is "bedobta": a lapnál úgy tudják, hogy a Videotonnal 2015-ben bajnoki aranyérmes spanyol Joan Carillo (aki éppen szerdán állt fel a Wisla Krakkó padjáról) vagy a Budapest Honvédot szakvezetőként a 2016/2017-es idénybenben elsőséghez segítő, jelenleg a szlovák ligában bronzérmesként végző Dunaszerdahelyt irányító Marco Rossi lehet a következő kapitány. Tényként ugyanakkor nem szabad kezelni Leekens távozását – jegyzi meg a szerző.

A 69 éves szakember irányításával a nemzeti tizenegy egy Kazahsztántól és Skóciától elszenvedett hazai vereség után a múlt héten előbb 1-1-re végzett Fehéroroszországban, majd 2-1-re kikapott a vb-szereplő Ausztráliától. Tény, hogy az ausztrálok elleni mérkőzés után a szurkolók egy csoportja már a belga távozását követelte...

"Hallottam én is a stadionban, hogy a szurkolók elégedetlenek voltak és nekem is üzentek a mérkőzés vége felé. Ez érthető is, mert eljöttek a meccsre, támogatták a csapatot, viszont nem olyan eredmény született, amilyet szerettünk volna! Higgyék el, önökhöz hasonlóan mi is csalódottak voltunk, hiszen mi is a győzelmekért küzdünk – szögezte le Leekens a Népszava kérdésére. – Éppen ezért mindig azért dolgozunk, hogy sikeresek legyünk és ezzel örömet okozzunk önöknek, szurkolóknak! Bízom benne, hogy a vb-résztvevő Ausztrália elleni mérkőzésen önök is látták a pozitívumokat a csapat játékában és ősszel is támogatni fognak minket, mi pedig immár nemcsak a játékot, hanem az eredményt illetően is sok örömet tudunk majd okozni!"

A kérdés már csak az, hogy vajon Georges Leekens felettesei is látták-e a fejlődés jeleit.

