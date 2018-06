Tüzes ló - Apák napja

Nem tudom, hány éve nem él az apám, nem számolom. Anyám talán másodpercre pontosan meg tudná mondani, mert miként vannak a Krisztus előtti és utáni idők, úgy osztódott ketté számára az élet egy májusi szombaton „előtt"-re” és „után"-ra. Új időszámítás, új naptár, új napok, új percek, új másodpercek.

Azelőtt. És azóta.

Azelőtt azt sem tudtam, hogy van apák napja, és hogy az valamiért most épp június 17-re esik. A hónap harmadik vasárnapjára. Azelőtt egy ilyen esősorozat utáni vasárnapon gombászni mentünk volna valamilyen nálunk felejtődött üres virágkosárral és pici bicskával a kezünkben, mert rendes gombászós kosarunk, olyan csinos fajta, sose volt. Nálunk mindig „lettek” a dolgok, nem pedig „voltak”. Malomjátékunk például sose volt bolti, meg is lepődtem, amikor felnőttként egy áruház kirakatában megláttam előre kinyomatva, s előregyártott bábukkal a „csiki-csuki” játékot. Azelőtt nálunk esős délutánokon félfamentes (gyerekkorom egyik szava, s ma se tudom pontosan a jelentését) rajzlapokra húzattak ceruzával vonalak, rajzoltattak az érintkezésnél pöttyök, a sablon ezzel meg is volt, már csak játékosokat kellett keresni. Száraz tarkabab (vagy Juliska) és morzsolt kukorica mindig akadt, így aztán babbal és kukoricával küzdöttük végig a stratégiát. Becsületére legyen mondva, apánk sose hagyott csak úgy nyerni, a küzdés vérre ment, a figyelmetlenségnek ára volt.

Azelőtt úgy lehetett órákig sétálni az erdőben, hogy értelmet nyert közben sok minden. Miért nem lépünk rá száraz ágra, miért nem ugrálunk meggondolatlanul a patakban billegő sziklákra, hol szakítsuk el a lapulevelet, ha eső elől a fejünkre akarjuk kalapként tenni, melyik lábnyomot hagyta őz és melyiket szarvas, hogyan sír a nyuszi, miként formázzuk a két tenyerünket egymásra, hogy a kézfejjel öblös kis üreget hajlítva a vadgerle vagy épp a kakukk hangját tudjuk utánozni. Hogyan gyújtsunk tüzet akkor is, ha picit nedves még a fa, merre helyezzük a nyársat, hogy a szalonnánk ne égjen, csak piruljon, mennyire nyomjuk bele a bicskát a megfelelő, haránt bevágásokhoz, hogy aztán dús sugárban, egyetlen saroknál patakozzék ki a füstös meleg zsír. Hogy fogjunk pisztrángot frissen kiásott gilisztával, pecabot nélkül, pusztán egy feltekercselt damillal, aminek végén egyszerű horog fityeg, miként tisztítsuk meg a kifogott példányt, s süssük meg aztán azt is a tűz fölött. Melyik ágasfa jó csúzlinak, s melyik bőrdarabot kell formára vágni, belefűzve a tejes-gumit, amit a kamrapolcon sorakozó egyik befőttről csentünk el, madzagot kötözve a helyére.

A korábbi válaszokból élek. Azóta. Néha tanácstalanul megállok egy lapulevél-csapat előtt, hogy ha netán esne, vajon melyiket törném derékba. Elbénázom a haránt csíkozást a szalonnán, sosem egy helyen, mindig csak csöppekben csurran azóta. A vadgerlehang még megy, és patakban billegő szikladarabokra sem ugrálok, de az őz és a szarvasnyomok között már régóta nem tudok különbséget tenni.

Doros Judit