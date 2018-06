Kedves gépek, okos repterek

A humanoid robot, ARMAR-6 kicsit lefagyott Hannoverben, de aztán magához tért – miként a nehéz évek után újra a régi fényében tündöklő Cebit.

Évtizedeken át a Cebit volt az igazodási pont a számítástechnika és az elektronikus eszközök iránt érdeklődők számára: 1970-ben rendezték meg Hannoverben az első computer expót, amely aztán a szakma egyik legfontosabb eseményévé vált. Olyannyira, hogy Bill Gates itt mutatta be a Windows 95-öt, és az Intel meg a Siemens is sokszor időzítette világpremierjeit, fajsúlyos bejelentéseit a Cebitre. A közelmúlt viszont már korántsem volt ennyire fényes, mert erős konkurenciát kapott a német rendezvény: a los angelesi CES, és a barcelonai, taipei expo is elviharzott a hannoveri börze emellett. Idén viszont nem hagyták magukat a hannoveriek: a zord március helyett a nyár elejére időzítették a kiállítást, amelyre új koncepcióval és programokkal készültek. A siker nem is maradt el: az idén 70 ország részvételével és csaknem 3000 kiállítóval dübörgött a vásár.

Noha a látogatószámról egyelőre nincsenek hivatalos adatok, az ottjártunkkor tapasztaltak alapján a szervezőknek aligha lesz okuk panaszra: ahogy remélték, sikerült nyitni a fiatalok felé, feltűnően sok volt a húszas, harmincas éveiben járó érdeklődő – pedig a napijegy 100 eurót, bő 30 ezer forintot kóstált. Vagyis a jelek szerint bevált a koncepcióváltás, felkeltették az érdeklődést azzal, hogy a digitális gazdaság legújabb irányzatairól szóló konferenciákra és a kapcsolatépítő fórumokra helyezték a hangsúlyt. A változásokról sokat elárul az is, hogy az idén már a Facebook is képviseltette magát az eseményen.

Noha az idén már nem elsősorban a kütyük voltak a fókuszban, azért azok sem hiányoztak. Gyorsan közönségkedvenccé vált például ARMAR-6, a humanoid robot. Igaz, bemutatkozása nem volt zökkenőmentes, volt egy kis technikai malőr, ami alaposan megizzasztotta a fejlesztőket, de aztán hamar magára talált a robot. „Olyan, mintha a gyerekem lenne, persze, hogy idegeskedtem” – szögezte le ARMAR-6 egyik alkotója, a Karslruhe Institute of Technology fejlesztője. A robot egyébként azért is egyedülálló, mert nincs előre betanítva neki semmi, tapasztalatokat szerezve, emberkollégáit fürkészve tanulja meg, hogy miben lehet a segítségükre.

Másfelől közelít az okos eszközök alkalmazásához a kínai Huawei, amely hazánkban főképp a mobiltelefonjairól ismert. A világ egyik vezető információs és kommunikációs vállalatává vált cég többek között a Smart Airport 2.0 projekttel jelentkezett a Cebiten – aminek célja nagyon leegyszerűsítve a repterek „okosítása”. A platform speciális adatelemzéssel, a mesterséges intelligencia alkalmazásával növelné a repülőterek hatékonyságát, így például arcfelismeréssel tenné gyorsabbá az utasok gyorsabb biztonsági átvizsgálását.

Magyarok is kint voltak Deutsch Tamás, a digitális jólét program fideszes miniszteri biztosa a 400 négyzetméteres magyar stand megnyitóján azt emelte ki, hogy Magyarország bruttó nemzeti jövedelmének a 20 százalékát állítja elő a digitális gazdaság. Az állam 340 millió forintot költött a nemzeti stand felépítésére, valamint az ott kiállító vállalkozások felkészítésére, de ez a kormánypárti politikus szerint sokszorosan megtérül majd.







Zoltai Ákos