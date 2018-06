Szeretne olyan országban élni, ahol a rendőrség (a belügyminiszter, a kormány) bármikor betekinthet az ön legszemélyesebb orvosi adataiba, ön viszont semmit sem tudhat a hatalombirtokosok – mondjuk – drogfogyasztási szokásairól és kórelőzményeiről? Akár szeretne, akár nem, két hét múlva a magyar egészségügyben megvalósul a teljes információs aszimmetria: miközben az egész EU-ban minden az adatvédelemről, a megismerés és a felejtés jogáról szól, Magyarország ezerrel elindul az ellenkező irányba.

A büntetőeljárási törvény módosítása azzal jár majd, hogy az állam előtt nem lesznek többé orvosi titkaink. Aki emlékszik még, hogyan szivárogtak ki a holdudvar különféle leszámolásai idején (elvben) titkos ügyészségi és bírósági iratok a kormányoldali revolversajtóhoz – a definícióba a Riposttól és a Lokáltól a közmédiáig a teljes spektrum beleértendő –, az sejti: a következő hónapfordulótól Orbán Viktor aktuális közellenségéről nem csak azt kürtölhetik világgá, hol és miért ráncigálták be őt egy bokorba, hanem azt is, hogy mikor írtak föl neki antidepresszánst, kezelték-e alkoholproblémákkal vagy nemi bajjal, volt-e a feleségének (!) terhességmegszakítása. Láttuk, tapasztaltuk, hogy a rezsim nem különösebben szégyellős, ha valakinek ártani akar, és azt is, hogy a személyes adatok felhasználásának célhoz kötöttsége nálunk legfeljebb illúzió, hiába írja elő immár magyar törvény és szigorú uniós jogszabály is. Mostantól annyi változik, hogy a piszkos játszmákban a kórlap is aduvá válhat.

Amúgy a sokat emlegetett GDPR (az európai adatvédelmi direktíva) már ma is lehetővé teszi, hogy minden magyar állampolgár, akhez valaha levelet, sms-t, telefonhívást vagy kopogtatókat irányított a párt, kérdést intézzen a Fideszhez: pontosan milyen természetű adatokat tárol róla, és milyen felhatalmazással. Ennek ugyan semmi köze az egészségügyhöz, de gyanítjuk, hogy egy tömeges tisztázó kezdeményezés esetén Péterfalvi Attila már indulhatna is a Lendvai utcába egy hatalmas persellyel – csak hogy ne legyen annyira egyoldalú a kiszolgáltatottság.

Hargitai Miklós