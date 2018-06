Garaczi Lászlóé az Üveggolyó

Az Ünnepi Könyvhét záróaktusa az írótársadalom egyik legkedvesebb díjának átadóünnepsége az Írók Boltjában. A függetlenként működő bolt munkatársai 1993 óta ítélik oda az általuk alapított Üveggolyó díjat a kortárs irodalom szívüknek fontos alkotójának.

Lassan felbecsülhetetlen értéke van egy-egy civil kezdeményezésnek, főként, ha ilyen hosszan életben is tudják tartani. A díj rendületlen sikerét és presztízsét mutatja, hogy néhány éve a bolt törzsvásárlóját is jutalmazzák. A pályakezdő művészek megsegítésére – szintén a bolt dolgozói által - létrehozott Írók Boltja Könyvösztöndíjat a József Attila Kör mindenkori elnökségét bevonva adják át, ez 120.000 Ft értékű könyvutalvány. Esterházy Péter, aki a bolt rendszeres vásárlója volt, így fogalmazott: „Ez a hely sziget az általános tahóságban”. Idén az Üveggolyót Garaczi László vehette át. Köszönőbeszédében többek között így fogalmazott: „Megnéztem a korábbi díjazottak névsorát, így kezdődik: Mándy, Mészöly. Aztán a többiek, sorban, mit mondjak, nem rossz csapat. Mikor leülök reggelenként egyedül az íróasztalhoz, valójában velük ülök le. Felvenni az elejtett beszélgetés fonalát. Az írás az elődök és a kortársak által fölvetett témák, problémák, módszerek továbbgörgetése, továbbgondolása. Összjáték. (...) Ha nem tévedek, ezen a helyen, ahol most állok, valaha a nyugatos alapító ősatyák pipafüstje szállt. (…) Meg kell becsülni az ilyen helyeket. Nem szeretnék borúlátónak tűnni, de az a benyomásom, hogy Magyarország az utóbbi időben, de hagyjuk. Jönnek az Andrássyn a Pásztorok az einstand molinóval.

Képzeljük el egy pillanatra, hogy az Andrássyn a Pásztorok nem a molinóval jönnek, hanem Írók Boltja törzsvásárlói kártyával a zsebükben. Áts Feri és Boka már itt beszélgetnek a sarokban örökös kávé- és málnaszörpbérletek büszke tulajdonosaiként. Geréb és Nemecsek a könyvheti listát böngészi. Ragyognak a könyvek, gurulnak a golyók a Múzeumkert porában.” A bolt Örökös Törzsvásárlójának járó örökös tea- és kávébérletet eddig Vágó Péter 2014, Márton János 2015, Molnár Éva 2016 és Baczoni Gábor Miklós 2017. kapták. Az idei díjazott Karel Vlachovsky, aki saját elmondása szerint megszállott olvasó. Ahogy a boltban említik, Karcsi, már nyugdíjas, csütörtökönként jár be a könyvesboltba. Kultúrdiplomataként is sokat tett a magyar irodalom szlovákiai megismertetéséért, ám ennél is fontosabb komoly műfordítói életműve: Örkény István, Ottlik Géza, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Csáth Géza, Kertész Ákos, Mikszáth Kálmán, Kosztolányi Dezső, Hamvas Béla és az utóbbi években Grendel Lajos műveit ültette át szlovákra. A bolt ösztöndíját André Ferenc kapta Szótagadó című könyvéért.

Az eddigi díjazottak Mándy Iván 1993, Mészöly Miklós 1994, Balassa Péter 1995, Parti Nagy Lajos 1996, Tandori Dezső 1997, Petri György 1998, Györe Balázs 1999, Szilágyi Ákos 2000, Göncz Árpád 2001, Keresztury Tibor 2002, Balla Zsófia 2003, Esterházy Péter 2004, Kovács András Ferenc 2005, Nádas Péter és Sándor Iván 2006, Forgách András 2007, Rácz Péter 2008, Mészáros Sándor 2009, Nádasdy Ádám 2010, Heller Ágnes 2011, Németh Gábor 2012, Bán Zsófia, Barnás Ferenc, Radnóti Sándor és Sajó László 2013, Borbély Szilárd 2014, Károlyi Csaba 2015, Márton László 2016, Schein Gábor 2017.







