Az idei labdarúgó-világbajnokság fő helyszínén, Moszkvában a Foci a Barátságért program keretében 211 ország fiataljai találkoztak és futballoztak, köztük két magyar, az egyaránt 12 éves Gáspár Réka és Lobmayer Bendegúz. A Lokomotiv Moszkva sportkomplexumában, a Sapsan Arénában zajló tornán ritka vagy veszélyeztetett állatfajokról elnevezett 32 csapatba osztották be a gyermekeket. Lobmayer Bendegúz gólt is szerzett, de együttese, a Gepárdok nem került be az egyenes kieséses szakaszba.