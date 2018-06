Már Matolcsy válsággal riogat

Tíz évvel ezelőtt elképesztő vihar söpört végig a világgazdaságban, a pénzügyi életben, de ma is adósak vagyunk az okainak pontos feltárásával. Válság kopogtat a világban, de ma jobb alapokon állunk, mint 10 éve - ezekkel a szavakkal vezette fel csütörtökön a "Bankok a történelemben: innovációk és válságok" könyv bemutatóját Matolcsy György. A válságról szóló riogatásával csatlakozott ahhoz a most indult kommunikációs kampányhoz, amelynek első állomása Orbán Viktor kormányfő hasonló tartalmú rádiószózata volt. Egyértelműnek látszik, hogy akárcsak a Soros György lejáratásával kapcsolatos kampány esetében történt, a kormányzati erők, ideértve az jegybankot és a Fidesz-KDNP ebben az ügyben megszólaló politikusait is, összehangolt akciójával van dolgunk.

Bár a lapunk által megkérdezett Bodnár Zoltán egyetemi docens, az MNB volt alelnöke nem ért egyet azzal, hogy a 2008-2009-as gazdasági válsághoz hasonló méretű krízis közelegne, azonban úgy látja, öt-hat év távlatában ezt teljesen kizárni nem lehet. Most azonban elsősorban propagandaháborút folytat a kormány - állítja a volt alelnök -, amellyel azt kívánják elérni, hogy alkalmuk nyíljon bizonygatni: mi ragyogóan intézzük a gazdaság dolgait, ám a nemzetközi helyzet bizonytalansága miatt akár be is gyűrűzhetnek hazánkba a válság hullámai. Ha a felidézett válság eléri hazánkat, akkor sincs félnivalója a lakkosságnak, mert a Fidesz - úgymond - megvédi a magyarokat. Bodnár Zoltán úgy véli, hogy a riogatással elő kívánják készíteni a terepet az esetleges megszorítások befogadására.

A magyar jegybankelnök szavait cáfolta az Európai Központi Bank (EKB) tegnapi ülése után kiadott közlemény is, amelyben kifejtik, hogy a modern gazdaságtörténet talán legradikálisabb korszaka ért véget csütörtökön Európában. Az Egyesült Államok jegybankja után az EKB is bejelentette, hogy szép lassan felszámolja azt a 2500 milliárd eurós pénzpumpáját (ez 800 ezer milliárd forint, a magyar költségvetés mintegy negyvenszerese), amit a legutóbbi gazdasági válságot követően alkalmaztak azért, hogy életben tartsák az uniós növekedést. Egyértelműen úgy vélik, hogy Európa képes lesz így is megállni a talpán, de - és ez érinti Magyarországot is - "az ingyenpénz korszakának vége", ami számos kockázatot is tartogat számunkra is. Hazánkba is jutott ugyanis az euróövezet pénzbőségéből, még ha nem is sok.

Ha megindul nálunk is a kamatemelési folyamat - emlékeztetett Bodnár Zoltán -, akkor az olcsó lakás- és fogyasztási hitelek eltűnnek. Az egykori devizahiteleseknek a korábbi árfolyamkockázat után a kamatkockázattal is meg kell ismerkedniük. Ez előbb-utóbb bekövetkezhet. Kockázatot jelent az is, hogy az EKB szigorítási programja révén az euróövezetben tapasztalható, és ránk is jótékony hatást gyakorló konjunktúra megszűnhet. Nehéz megítélni azt is, hogy mi lesz az Egyesült Államok új vámpolitikájának az eredménye. Emellett - s erről ritkán esik szó -, a hatalmas pénzekkel gazdálkodó kínai árnyékbankrendszer előbb-utóbb negatív hatást gyakorolhat a világgazdaságra. Ennek ellenére a szakember szerint a gazdasági világválságból tanulva, ma a bankok és a kormányok óvatosabbá, kríziskezelővé váltak, ezért sem indokolt riogatni - összegezte Bodnár Zoltán.

Bonta Miklós