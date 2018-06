Orbán máris elégtételt vesz az Akadémián

Váratlanul, szakmai egyeztetések nélkül magához vonta az innovációs tárca az összes állami intézmény kutatási forrását. Az egyik legnagyobb vesztes az MTA.

– A rosseb egye meg, elért minket is a centralizáció! De miért épp mi maradtunk volna ki ebből!? – dühöngött a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egy névtelenséget kérő kutatója nem sokkal azután, hogy szembesült az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerda délutáni, nagy vihart kavart bejelentésével. A tárca „az egységes innovációs és tudománypolitika érdekében” magához vonta az összes állami intézmény kutatásra fordítható pénzét, mintegy 70 milliárd forintot. Ennek elosztásáról ezután a minisztérium dönt. A tárca indoklása szerint így biztosítható, hogy a lehető leghatékonyabban használják fel az érintett intézmények a hazai forrásokat és a legjobb konstrukciókra igényeljenek uniós támogatást. A döntéssel központosították a felsőoktatási intézmények összesen 29,1 milliárd forintos, kutatás-fejlesztésre fordítható összegének elosztását. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 12,7 milliárd forintja is közvetlen minisztériumi irányítása alá kerül. És nagy vesztes az MTA is, amelynek 28,1 milliárdos költségvetési támogatása kerül a minisztérium „egységes koordinációjába”.

Az akadémia vezetése tegnap nem kommentálta a döntést, lapunkkal csupán annyit közöltek: rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze péntek reggelre. „Az ülésen várhatóan részt vesz Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is.” –írták.

– Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban? Eddig az MTA döntötte el, hogy az egyes kutatási központjai közül melyik, mennyi pénzt kaphat. Ezután az MTA felett átnyúl a minisztérium, ott határoznak majd arról, ki, mennyiből gazdálkodhat – magyarázta a döntést a kutató. Szerinte egyébként a döntés csak részben mondható váratlannak:

– Bár vannak kollégák, akik pánikba estek a váratlan bejelentéstől, azt gondolom, hogy a többségünk számára nem volt teljesen meglepő ez a lépés. Láttuk, mi folyik az országban, sejtettük, hogy a központosítás egyszer hozzánk is elér.

– Meggondolatlan támadás a magyar tudományos közösség autonómiája ellen – így értékelte a tárca döntését Lukács András, az Oktatói Hálózat egyik tagja, aki közel két évtizeden át dolgozott akadémiai kutatóintézetben. Míg az MTA esetében egyértelműen elfogadhatatlannak nevezte a döntést, addig a felsőoktatási intézményeket illetően már árnyaltabban fogalmazott. Mint mondta, tudni kell, hogy az úgynevezett kutatási támogatásokat jó részben az egyes intézmények költségvetési lyukainak befoltozására használták eddig. És nem mellékes az sem: eddig is egy minisztériumhoz, a humán tárcához tartoztak ezek a források, csak épp jobbára az egyetemi kancellárok lobbierejétől függött, ki, mennyit kap. Vagyis most annyiban változott a helyzet, hogy az eddigi kijárások helyett Palkovics László dönt majd a forrásokról – tette hozzá Lukács András.

Náray-Szabó Gábor, a kormányhoz közel álló Professzorok Battyhány Köre elnöke - egyben az MTA tagja -, lapunknak azt mondta, türelmet kér, még nem alakították ki az álláspontjukat.

2010 óta időről időre felszínre kerül a dilemma, hogy az egyetemeknél vagy az akadémiai kutatóintézeteknél kell-e koncentrálni az állami kutatási forrásokat. A vitát végül az döntötte el, hogy az egyetemeket a kancellária-rendszer bevezetésével előbb sikerült „fideszesíteni” - fogalmazott lapunk kérdésére egy akadémikus. A lépést nehéz másképp értelmezni, mint az Akadémia önállóságának a rendszerváltás óta példátlan csorbításaként. Úgy tudjuk, az ötlet már az idei költségvetés készítésekor is fölmerült, de az MTA-val sem akkor, sem most nem konzultáltak róla.

Lovász László

Információink szerint az egyeztetést most is letudták volna annyival, hogy egy helyettes államtitkár bejelentette Lovász Lászlónak, az Akadémia elnökének a változást. Miután az MTA teljes elnöksége (beleértve az erős jobboldali elkötelezettségű tagokat is) tiltakozott, egy órát kaptak a tervezet véleményezésére, de elutasító álláspontjukat nem vették figyelembe.

A kormány „egységes tudománypolitikát” akar, ezen azonban forrásaink szerint azt érti, hogy a tudomány egységesen sorakozzon föl a kormánypolitika mögött. Az Orbán-kabinetet kifejezetten irritálta, hogy az MTA a CEU mellé állt – ugyanez volt egyébként az egyik oka Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke minap bejelentett menesztésének is (érdekesség, hogy a hivatal továbbra is önálló költségvetési fejezetként szerepel, vagyis ahol könnyebb érvényesíteni a kormányzati akaratot, mint az eredendően független Akadémiánál, ott a jelek szerint nem olyan fontos az egységes tudománypolitika).

Az MTA pénzügyi kicsontozása az egy évvel ezelőtt felröppent elképzelések szerint az intézethálózat leválasztásának első lépése. A most elvont összeg nagyjából az intézetek kutatói bértömegének felel meg, a kasszakulcs révén a kormánynak a személyzeti és a kutatáspolitikára is közvetlen befolyása lesz. A célja kormányzati megnyilatkozások alapján egy kutatási bázis nélküli tudományos testület, a folyamat iránya pedig éppen ellentétes azzal, amit a kormány a Magyar Művészeti Akadémiával csinál (ahol a forrásokat és az intézményeket is az Orbán-kabinet gründolta MMA-nál koncentrálják): a távlati cél a Széchenyi István által alapított MTA kiüresítése.