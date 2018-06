Seszták-közeli tűzeset - 3 milliárdnyi áru lett hamuvá

A rendőrség rongálás gyanújával büntetőeljárást indított a Seszták Miklós exminiszterhez közel álló Ramiris raktárának leégése nyomán.

Míg a rendőrség rongálás gyanújával büntetőeljárást indított a Seszták Miklós fejlesztési exminiszterhez közel álló Ramiris Europe nevű számítástechnikai nagykereskedés tűzesete kapcsán, addig Fabó György áttételes kisebbségi tulajdonos nem gyanakszik szándékosságra. Lapunknak adott tegnapi nyilatkozata szerint jelenleg a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem vizsgálódik. Úgy véli, körülbelül hárommilliárd forint értékű árujuk válhatott a lángok martalékává, de volt biztosításuk. Tekintve, hogy irodáikra a tűz nem terjedt át, papírjaik, adataik, ügyvitelük nem sérült. Igaz, áramellátásuk még tegnap is szünetelt. Bár raktárkészletük akár hatvan százaléka is megsemmisülhetett, a gyártók kapacitásai függvényében a kiesett készletet akár két hét alatt is pótolhatják. A boltok – akár a Ramiris Europe közvetlen kisebbségi tulajdonosa, a BestByte – az átmeneti időre gond nélkül átállhatnak más nagykereskedőre. Miközben egyik oldalról úgy fogalmazott, a tűzeset több száz ember megélhetését veszélyezteti, másfelől, vevőiben is bízva abbéli reményének adott hangot, hogy a nyári holtszezon után legkésőbb az ősz elejére helyreállhat eredeti ellátási rendjük. Biztosítóikkal most indulnak a tárgyalások. Az eset nyereségükre gyakorolt hatását nem kívánta megbecsülni.

A rendőrségen a büntetőeljárás megindítására vonatkozó rövid közlésüket nem kívánták kiegészíteni. Szakértők szerint egyértelmű: mivel nem közigazgatási eljárás indult, idegenkezűségre, szándékosságra gyanakszanak.

A Ramiris-csoport és a hozzá kötődő vállalkozások Seszták Miklós egykori nemzeti fejlesztési miniszter 2014-es kinevezése után kerültek a figyelem középpontjába. Közös jellemzőjük, hogy bár az exminiszterrel nincs tulajdonosi kapcsolatuk, valamely más módon mind kötődött az ukrán határhoz közeli Kisvárda kormánypárti képviselő-ügyvéd-vállalkozójához. Az ex-tárcavezető – ma „egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos” - annyit ismert el, hogy korábban ügyvédi munkát végzett nekik. Megjegyzendő: korábban a Ramiris központi vállalkozásának a Ramiris Rubin számított. Habár az azóta Irisz Médiára átnevezett társaság a vitamentességet sugalló végelszámolás alatt áll, cégkivonata szerint a bíróság a megszűntnek nyilvánítás előtt az adóhivatal kezdeményezésére eltiltotta a további működéstől. Már e társaság mögött is feltűntek különböző offshore-jellegű, a végső haszonhúzó elfedésére alkalmas, például ciprusi társaságok. De a sajtó akkortájt számos egyéb kapcsolatot is feltárt Seszták Miklós és a Ramiris között: Fabó György alapítótársa, Sándor Kornél például az ex-miniszter egykori iskolatársaként ismert.

A nagykereskedelmet azóta a most kárt szenvedett Ramiris Europe vette át, de eme kft. se nevezhető teljesen offshore-mentesnek. A cég többségét az elmúlt öt év során az ismeretlen hátterű ciprusi Stonehill birtokolta, amely korábban több, Seszták Miklós kisvárdai autószalonjával egy címen lévő társaságot is jegyzett. Tavaly év végén viszont a ciprusi Pyrosco vette át a Ramiris Europe többségét. Az új gazda háttere szintén ködös, bár egyetlen magyar igazgatója Seszták Miklós egykori iskolatársa, Sándor Kornél. A kft. kisebbségét a – kiskereskedelmi márkaként is ismert - BestByte Kft. birtokolja. Ennek tulajdonosa Fabó György cége, a Wolf Health.

Kérdésünkre Fabó György újfent tagadta, hogy az egykori cégügyvédségen túl bárminő más üzleti kapcsolatban állnának Seszták Miklóssal. Bár a Pyrosco tulajdonosát nem fedte fel, ez mindazonáltal szerinte nyilvános és szó sincs offshore-ról. (Mi Ciprus ingyenes állami adatbázisában nem találtunk erre utaló adatot. Az offshore-market.com szerint a szigetország cégjogi rendszere alkalmas „anonim struktúra” létrehozására.) Fabó György felhívta a figyelmet, hogy az alapítást leszámítva tavaly év végéig nem állt tulajdonosként a Ramiris Europe mögött. (A kapcsolat ugyanakkor ezalatt se szakadhatott meg: legalábbis 2013-14-ben a Stonehill kézbesítési megbízottjaként járt el.)

A Ramiris Europe tavaly komoly eredményugrást ért meg: az Opten adatai szerint, míg az azt megelőző négy év során a mintegy húszmilliárdos árbevételhez viszonylag szerény, 100-200 milliós nyereség társult, addig 2017-ben a bevétel negyvenmilliárd, a nyereség pedig egymilliárd fölé ugrott. Fabó György ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a tulajdonosok még soha, így a legutóbbi profitugrás után se vontak ki osztalékot.

A híradások szerint a lángok az Oxygen Wellness telephelyen található egységét is fenyegették. A hasonló nevű kft. a szintén ciprusi Clarement Investmentsé. Ennek tulajdonosa ugyan szintén láthatatlan, de egyetlen magyar igazgatója Fabó György.

Seszták bennhagyta a milliókat Tavaly 4,5 millióról valamivel több mint hatmillió forintra ugrott Seszták Miklós egyetlen saját tulajdonúként nyilvántartott hazai cége, a Kisvárdán Opel-kereskedést működtető Ramiris Autó - derül ki a kft. friss mérlegéből. A vagyonbevallása alapján a parlament leggazdagabbjai közé tartozó exminiszter az össze felvételéről szokása szerint lemondott. A megtévesztésre alkalmas cégnévazonosságot indokolhatja, hogy a kft.-t Seszták Miklós több mint tíz éve a Ramiris Rubintól vette meg. A Ramiris Autó leányvállalata, a két éve offshore-talanított, ingatlanos Várda-Mobil tavalyi kétmilliós nyereségét szintén megtarthatta.







Marnitz István