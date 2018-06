Semjén Kanadában is vadászott - Titok, hogy ki fizette

Semjén 2017-ben két kanadai vadászaton is járt - tudta meg a 444.hu. Az utakat valószínűleg ugyanúgy ajándékba kapta, mint a svédországi túrákat, mert a több milliós kiadások ellenére tavaly még növelte is a megtakarításait. Vagyonnyilatkozatában ez sem szerepel.

A portál megszerezte British Columbia tartomány erdőkért felelős minisztériumától azokat a vadászati engedélyeket, amiket Semjén Zsolt nevére állítottak ki az északnyugat-kanadai Fort St. Johnban. Ezek szerint a miniszterelnök-helyettes tavaly kétszer is vadászott Kanadában bölényre, farkasra és szarvasokra.

Az engedélyekből kiderül, hogy Semjén mindkétszer egy olyan magyar kísérővel vágott neki a vadonnak, akinek a cége 8000 amerikai dollárért (~2,2 millió forint) kínál hasonló bölényvadászatokat British Columbiába. Ennyiből persze nem lehet megúszni: külön fizetni kell a kilövési engedélyekért, a természetvédelmi területek használatáért és az utazásért is - ez utóbbi 1100 dollár. Tavaly augusztusban a háromfajta szarvas előzetes vadászati engedélyéért Semjénék 955 kanadai dollárt fizettek. Ha a KDNP elnöke lelőtt egy állatot, azért is külön fizetnie kellett, továbbá a trófea hazaszállításáért. A külföldi vadászoknak felszámolnak még egy 200 dolláros díjat (royaltyt), és ott van az állami adó is.

A miniszterelnök-helyettes legutóbbi vagyonnyilatkozatai mégsem úgy néztek ki, mintha azt milliós külföldi vadászatok terhelték volna. A 2017 januárjában leadott dokumentum szerint a havi 1,1 milliós fizetése mellett 3 millió forint készpénze volt. Semjén készpénzállománya a két kanadai vadászat után 2018 januárjára elérte a 4 millió forintot. Vagyis úgy tűnik, hogy a nemzet első számú vadásza ezt a két kanadai vadászatot is ajándékba kaphatta. A törvény szerint parlamenti képviselőknek a fizetésük 1/12-ed részét meghaladó ajándékokat és ingyenes szolgáltatásokat is fel kellene tüntetniük a vagyonnyilatkozatukban - ez nem történt meg a svédországi út kapcsán sem, és most sem.

Semjén Zsoltot is kereste a 444.hu, hogy Kanadában ki állta a költségeit, mennyibe került és milyen állatokat sikerült lelőnie. A miniszterelnök-helyettes a sajtósán keresztül csak annyit közölt: „Semjén Zsolt természetszerűen minden vadászaton vadászként vesz részt, és mint már sokszor elmondtuk, minden hobby a magánélet része, magánéletéről pedig elvi okokból nem nyilatkozik”.

Pedig általában Semjén nem választja el szigorúan a parlamenti munkáját a vadászattól: rendszeresen nyújt be vadászattal kapcsolatos törvénymódosításokat és a vadászattal foglalkozó Safari Club International elnökét sem egy vadászházban, hanem a Parlamentben fogadta. Csak amikor a milliós ajándékutakra rábólint, akkor változik egyből magánemberré a miniszterelnök-helyettes.

A teljes cikk - benne Semjén Zsolt januárra kiállított vadászengedélyei - itt olvasható.