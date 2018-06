Szezonja van, együk az isteni gyümölcsöt!

A cseresznye az egyik legkedveltebb kora nyári gyümölcs, számos jótékony hatással rendelkezik és a nyers szemezgetésén túl levest, süteményt, de bort és pálinkát is lehet belőle készíteni.

Illusztráció: AFP

A cseresznyét már az ókorban is termesztették, sőt az istenek eledelének tartották. Ma már több mint 1000 nemesített fajtája létezik. Japánban a fiatalság és a megújulás jelképe, híres a tavaszköszöntő ünnep, amit a cseresznyevirágzáskor tartanak.

Energiát ad, de altat is

Nem véletlen, hogy az úton levő ókori katonák egyik legkedveltebb szomjoltója volt a cseresznye, mert a 78-82 százaléka víz. 100 gramm energiatartalma csak 65-70 kcal. Alig van benne zsír (0,3 g) és fehérje, viszont 13 grammnyi szénhidrátot, 1,3 g növényi rostot tartalmaz. Gyümölcscukor tartalma attól függ, mennyire érett. Hamar képes megemelni a test energiaszintjét. Serkenti az agyban a melatonin hormon termelődését, ezáltal hozzájárul a pihentető alváshoz. Érvédő és szívizom-erősítő hatású, segít a megfelelő szívverés fenntartásában, megakadályozza az erek keményedését, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, ezáltal a szívroham kockázatát is.

Fájdalmat csillapít, fogat ápol

A cseresznye kiváló forrása az antocianinnak, amely csökkenti a különböző krónikus betegségek, például köszvény és ízületi gyulladás miatti fájdalmat. Megakadályozza a szájüregi fertőzéseket és semlegesíti a rossz leheletet. Jelentős, 10-15 mg-os a C-vitamin tartalma és kiemelkedő a foszfor, a kalcium, a nátrium és a kobalt tartalma, viszonylag sok, 190-220 mg káliumot, valamint vasat tartalmaz. Összetétele miatt kedvezően hat a fogak és a csontok fejlődésére, egészségére, ideális csemege a fejlődő, csontosodó gyermekszervezetnek – olvasható a HáziPatikán.

Illusztráció: AFP

Gyógyít és fiatalít

Termését gyógynövényként is számon tartják. Szárából, tisztító, vízhajtó, méregtelenítő hatású teát készítenek. Segít a székrekedés leküzdésében és a pattanásokat is elmulasztja. Napi negyed kiló cseresznye fogyasztása már kimutathatóan csökkenti a vér húgysav-szintjét, és az ízületi betegségek megelőzésében, karbantartásában is nagy szerepet tulajdonítanak neki.

Mint általában a bogyós gyümölcsök, a cseresznye is bővelkedik antioxidánsokban és a flavonoidokban. Ezek hatékonyan késleltetik az öregedési folyamatokat, gyulladáscsökkentő hatásuk mellett erősítik az immunrendszert, és védenek a bakteriális-, vírusos megbetegedésektől is. Kiváló vértisztító és gyulladáscsökkentő hatásúak, segítenek az agy hatékonyságának javításában, így a cseresznye segíti a szellemi munkát és idegrendszeri betegségek, például Alzheimer-kór, Parkinson-kór, depresszió, indokolatlan szorongás és krónikus stressz kezelésében is pozitív hatása van – írja a Sokszínűvidék.

Sötét legyen

Illusztráció: AFP

Minél sötétebb a cseresznye, annál magasabb az antioxidáns-tartalma. Válasszunk érett, ép, folt- és repedésmentes, kemény, fényes héjú szemeket. Akkor friss, ha a szára kemény és élénkzöld, ahogy a levelei is. A cseresznye érzékeny a nyomódásra, ezért zacskó helyett jobb dobozban, kosárban hazaszállítani.

Lehetőleg frissen, még a szedés napján együk. A hűtő alsó fiókjában legfeljebb két-három napig, ideális páratartalom mellett egy hétig tárolható. Ajánlatos csak közvetlenül fogyasztás előtt leszedni a szárát. Jól bírja a mélyhűtést, az értékes vitaminjait is megőrzi, érdemes magozva eltenni. Főzéssel is tartósítható, a rosttartalma megmarad, de a vitaminok nagy részét elveszti.

A cseresznyéből könnyen becsúszik akár fél kiló is. Sokan tartanak tőle, mert gyümölcssavai érzékennyé tehetik a fogakat. Nagy mennyiségű cseresznye bekebelezése után ne igyunk vizet, mert a héján található élesztőgombákat csak a tömény gyomorsav képes azonnal elpusztítani. Ha életben maradnak, puffadást, gyomorfájást okozhatnak. Készíthetünk belőle levest, bort vagy pálinkát, és sütemények, rétesek ízesítője lehet.