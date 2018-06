"Rokker Zsoltti"-ügy: A munkáspárti Fülöpné levelét megírta

„Erdei Sándor „Rokker Zsolti” csak „hinti a rizsát”. Úgy látszik valótlan állításokkal akar befutni mint képviselő, Miskolcon, a 12. Egyéni Választókerület önkormányzati képviselőjeként. Igyekszik ezáltal is félrevezetni Miskolcon az adott térség lakosságát” – így kezdi levelét Fülöp Józsefné, aki a Munkáspárt képviseletében a miskolci 12. számú választókerületben indul az önkormányzati posztért. Az időközi választást július 15-re azért írták mi, mert a posztot korábban betöltő Hubay György országgyűlési képviselő lett. Megírtuk, hogy minden jelentős ellenzéki párt Erdei Sándor, alias "Rokker Zsoltti" humoristát támogatja, aki ellen riválisként fellépett egy azonos nevű, fiatalabb születésű nyékládházi férfi is. Erdei lapunknak tréfásan azt nyilatkozta: minden ármány ellenére igazából egyedül a munkáspárti jelölttől tart, mert „felkészültsége, és alkalmassága mellett a helyi "Jocó Büfé" tulajdonosaként megfenyegetett, hogy nem lesz több extra mustár a hot-dogomra és csak félig süti át a francia pirítóst ha nem vigyázok arra, mit mondok”.

Fülöp Józsefné nem vette ezt tréfára, és nekünk címzett levélben osztotta ki Erdei Sándort. Sorait változtatás nélkül közöljük.

„Jelölttársamnak ki kéne ismereteit bővíteni. Ez kérem nem „humor” ez tény. Riválisomnak egy dolgot sikerült pontosan „jegyezni”. Valóban én Fülöp József Istvánné a nevem. Ha a vitatott cikk szerzője és különösen riválisom komolyan venné a dolgát, tudhatná, hogy én már több évtizede dolgoztam, és küzdöttem a dolgozók, munkások jogaiért, jobb munkakörülményeiért, élhető lakókörzetért, a szociális biztonságért. Erdei Sándor viccesedik korábbi foglalkozásommal. Az hogy végletesen téves állítása szinte eltörpül a humortalanságánál. Erdei - valószínű nem érti azt az egyszerű dolgot -, hogy a szakmámba dolgoztam. Igen dolgoztam! Munkás voltam, ezért is vagyok a dolgozok körében hiteles személy. Jelölt társam az életemet viccnek szánta, akkor valószínű hogy a választópolgároknak tett ígéretei, programja is csak vicc! Hátulgombolós gyermek volt, mikor én már Miskolcon önkormányzati képviselőjelöltként indultam 1994-től, és azóta is minden választáson jelölt voltam. A Munkáspárt jelöltjeként több alkalommal bírtam a Miskolciak polgármester- önkormányzati-, valamint országgyűlési jelölését. Mint a Munkáspárt Miskolc város pártszervezetének elnökeként nem csak indultam ill. indulok önkormányzati jelöltként, de 2006-tól felelős is vagyok azért, hogy zavartalanul hajtsuk végre a mindenkori választásokat. Megtanultam képviselni az egyszerű emberek gondjait,mindennapi problémáinak felszínre hozását.

Erdei Sándor képviselőjelölt társam idáig csak „bohóckodott” , illetve most is bohóckodik sok mindennel nincs tisztában, humorizál, félrevezeti a választópolgárokat. Én továbbra is az elesett, szegény rászoruló emberek életének jobbá tételéért dolgozok, - természetesen - társadalmi munkában, küzdök egy emberközpontú társadalomért. Miskolcon a 12. számú Választókerületben konstruktív ellenzék kívánok lenni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatában. Lévén a térség minden utcáját, a lakosok nagy számát személyesen is ismerem, bennem nem fognak csalódni. Nem humorizálni kell, hanem minden nap a dolgozókért, nyugdíjasokért a fiatalokért, a lakosság teljes köréért tenni.”