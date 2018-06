Az asztma nem megy vakációra

Nyáron mindent, akár a krónikus betegségek kezelését is hajlamosak vagyunk lazábban venni, emiatt rendszerint megnő a sürgősségi ellátást, kórházi kezelést igénylő asztmás esetek száma. A Children’s Hospital Colorado orvosai arra figyelmeztetnek, hogy a felírt gyógyszereket akkor is szedni kell, ha nincs tünetünk.

Ne variáljunk!

A kórház orvosai szerint az asztmás gyermeket nevelő szülők többsége pontosan tudja, hogy a felírt gyógyszerelés betartása pollenszezonban még fontosabb, hiszen a levegőben keringő allergének sok asztmásnál okoznak tüneteket, akár rohamot is kiválthatnak. Vannak azonban, akik úgy érzik, a vakáció idejére hanyagolják a napi gyógyszerszedést és inhalátorok használatát. Ilyenkor pusztán szerencse kérdése, hogy nem fordul rosszabbra a gyerek állapota – figyelmeztetett dr. Somogyi Éva gyermektüdőgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa. A kezelőorvos által felírt gyógyszereken csakis az orvos módosíthat.

Teljes élet asztmával

Az asztma krónikus betegség, amely a légutak gyulladásával jár. Ez köhögési rohamokat, nehézlégzést, fulladást okoz. A jól beállított kezelés és a gyógyszerszedés ezeket kezeli. Ennek köszönhetően az asztmás gyerekeknek sem maradnak ki semmiből: nyugodtan sportolhatnak, mehetnek táborokba. Ha azonban a gyógyszereik, inhalátoraik szedése rendszertelenné válik vagy el is marad, a tünetek visszatérnek, súlyos esetben pedig kórházi kezelést igénylő asztmás roham is kialakulhat.

Ha jól van, a gyógyszereknek köszönheti

A Children’s Hospital Colorado orvosai arra is felhívták a figyelmet, hogy a szülőket könnyen becsaphatja, ha a gyerek hosszabb ideje tünetmentes, azt hihetik, „meggyógyult”, és akkor nem is kell gyógyszert szednie. Saját döntésük alapján elkezdik csökkenteni vagy el is hagyni a gyógyszereket. Dr. Somogyi Éva hangsúlyozta: az asztmagyógyszereket mindig személyre szabottan állítják be, tehát senki nem szed „feleslegesen” gyógyszereket, éppen annyit kap, amivel tünetmentessé tehető. Ebben ráadásul lehet is változás, hiszen állapottól függően a kezelőorvos csökkenthet vagy emelhet az adagoláson.

Illusztráció: Shutterstock

Nyáron még fontosabb a gyógyszerek előírás szerinti szedése, mert ilyenkor megemelkedik az allergének száma a levegőben, sok betegnél a pollenek belélegzése is súlyosbítja a tüneteket. Emellett egy-egy hosszabb, néhány napos esőzéssel járó fülledtség, párás levegő is légzési panaszokat okozhat, ahogy nagy hőség idején is megemelkedik az asztmás rohamok kockázata.

Léteznek olyan okostelefonos alkalmazások, amik figyelmeztetnek a gyógyszerek szedésére. Utazás előtt gondoskodjunk arról, hogy legyen nálunk elegendő gyógyszer. Ha táborba megy a kisebb gyerek, a rá felügyelő pedagógust, rokont, tájékoztassuk a gyógyszer, inhalátor használatáról, a roham kezdeti tüneteiről – tanácsolta a gyermektüdőgyógyász.