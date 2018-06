Palkovics nem nyugtatta meg az akadémikusokat

Több pontban is aggályosnak találta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöksége a 2019-es költségvetés tervezetét, amiben a kormány az MTA helyett az új Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetébe utalja az akadémia kutatóintézeteinek központi költségvetési összegét, mintegy 28 milliárd forintot. Az akadémia péntek délelőtt rendkívüli elnökségi ülést tartott, ahol Palkovics László innovációs miniszter is megjelent.

Lovász László MTA-elnök az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta: most tárgyalások kezdődnek a kormány képviselőivel annak érdekében, hogy az akadémia függetlensége, a kutatás szabadsága továbbra is megmaradjon. Lovász szerint a költségvetési tervezet jelen formájában nem tartalmaz erre konkrét garanciákat, és sajnálatosnak nevezte, hogy a kormány csak most, a tervezet benyújtása után kezd el tárgyalni az akadémiával.

Palkovics László arról beszélt: az, hogy a kutatási pénzek a minisztériumhoz kerülnek, még nem jelent államosítást. "A kormány úgy véli, hogy a társadalmi, gazdasági, technikai kihívásokra közösen kell megoldást találni. A források tekintetében ez erősebb koordinációt igényel, mint eddig. Azt, hogy milyen kutatások kezdődjenek, továbbra is az akadémia döntheti majd el, az nem a kormány hatásköre" - fogalmazott.

Közben az MTA akadémikusaiból álló Stádium 28 kör közleményt adott ki, amelyben arról írnak: a CEU-ügy után ez újabb súlyos támadás a tudomány autonómiája ellen. "A minisztérium, rendelkezve a kutatóintézetek költségvetéséről, jogot formálhat arra, hogy kutatási programjuktól személyzeti döntéseikig minden anyagi vonatkozású kérdéssel kapcsolatban feltételeket szabjon" - figyelmeztettek. Úgy vélik, a korábbi hasonló intézkedések ismeretében nem meglepő, de felháborító, hogy a kormány ezt a magyar tudomány teljesítőképességét alapvetően veszélyeztető támadást az MTA-val való egyeztetés nélkül, puccsszerűen vezette fel, ezzel a költségvetési tárgyalások idején eleve védekező helyzetbe hozva az Akadémiát.

"Tiltakozunk a magyar tudomány autonómiáját ért újabb támadás ellen, és követeljük, hogy az MTA kutatóintézeteinek költségvetése maradjon a Magyar Tudományos Akadémia önálló költségvetési fejezetében" - közölték.

