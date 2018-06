PDSZ: fűnyírásra is nehezen van pénz az iskolákban

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke szerint a jövő évi költségvetési javaslat nem a megoldások, hanem a problémák felhalmozódásának időszakát kínálja az oktatásban - számol be az MTI. Már a túlmunkák kifizetése is akadozik, a költségvetésben szereplő összeg pedig a szinten tartáshoz is kevés lehet. A PDSZ tiltakozik a 7. Alaptörvény-módosítás ellen is.

Szűcs Tamás pénteki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a szinten tartáshoz is csak nehezen elegendő a büdzsében szereplő 15 milliárd forintos többlet a területen. Újra elindulhat a "pálya egyfajta kiéheztetése" - értékelt.

Megjegyezte: az országot járva azt tapasztalja, hogy elkezdett akadozni a túlmunkák kifizetése, a helyi tankerületekben megpróbálják ezt "elmismásolni", illetve sokszor egy egyszerű fűnyírásra is nehezen van pénz.

A tanév rendjéről szólva úgy foglalt állást, hogy a feltételrendszer jelenleg alkalmatlan arra, hogy két héttel meghosszabbodjon a tanév, még úgyis, hogy nem tanítanak ez idő alatt. Azt üdvözlik, hogy akik a gyermekek táboroztatását nem tudják megoldani, kapjanak segítséget, de nem a mostani közoktatási struktúra terhére - fejtette ki Szűcs Tamás. Jó példaként említette erre az Erzsébet-táborokat, és azt mondta, a források még hatékonyabb felhasználásával már lehetne eredményeket elérni.

Kitért arra is: szeretnének minden eszközzel tiltakozni az alkotmány hetedik módosítása ellen, a tervezetben nagyon komoly kockázatokat látnak. Ilyen a gyülekezési jog korlátozásának szándéka, illetve az, hogy a bírói függetlenségbe és a bírók ítélkezési gyakorlatába nyúlnának bele az alkotmány szintjén - hozott példát. Mindkettő érinti a szakszervezeteket is - jegyezte meg, hozzátéve: tiltakozó nyilatkozatot hirdettek, amelyhez eddig tíz szakszervezet csatlakozott. A jövőben a teljes nyilvánosság bevonásával szeretnék a következő lépéseket - akár az esetleges demonstrációkat is - meghatározni - közölte a PDSZ elnöke.