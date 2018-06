„Már négyezer tagja sincs a Jobbiknak" - Tovább pörög a számháború

Tovább pörög a párt körüli számháború: most a volt baranyai vezető bizonygatja, hogy négyezer alatti a párt tagsága. Szabó Gábor pártigazgató cáfolja Szőcs állításait.

„El kell áruljam, hogy már négyezer tagja sincs a Jobbiknak" - fogalmaz Szőcs Norbert volt Baranya megyei elnök közleménye. Szerinte nem igaz, amit a Jobbik vezetők mondanak a 15-20 ezres párttagságról.

Szőcs - aki dacára annak, hogy már egy hete bejelentette, hogy a Dúró Dórát ért "aljas támadás" és a "vállalhatatlan etikai döntések" miatt miatt lemond a Baranya megyei elnökségről és a bólyi szervezet vezetéséről is, most mégis „Jobbik regionális igazgatóként” írta alá a levelét - meglehetősen zavaros érveléssel támasztja alá az állítását.

Így ő az utolsó kongresszusi adatokból vezeti le a párt tagságát.

Ott ugyanis 401 alapszervezet élt a jelölés jogával és 556 küldött jelent meg, továbbá a párt alapszabályában rögzített, hogy hány tag után mennyi küldöttet lehet kiállítani. Ebből jut el egy hosszas és nehezen követhető matekozás nyomán - amitől most megkíméljük a tisztelt olvasót – oda, hogy ennyi küldött mögött 2735 tagnak kell lenni.

Hogy ebből hogyan lett négyezer, az nem derül ki a közleményből. Ráadásul ők is csak papíron tagok, mivel Szőcs szerint nagyon sokan a Jobbikban való csalódás miatt már az elmúlt években lemorzsolódtak, vagy nyugatra vándoroltak megélhetési okokból.

Megkerestük az ügyben a Jobbik vezetőségét, akik közleményben reagáltak Szőcs állításaira.

"Szőcs Norbert a Jobbik volt regionális igazgatója mai közleményében több hazugságot és tárgyi tévedést is leírt volt pártjával kapcsolatban. Először is. Ő már nem regionális igazgató, hiszen kilépett a Jobbikból. Hamis az állítás, hogy négyezernél is kevesebb tagunk van. Ezzel szemben az igazság, hogy a ma déli adatok alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak 13 525 aktív tagja, és 705 települési alapszervezete van jelenleg is." - közölte Szabó Gábor pártigazgató.

A Jobbikból kivált készülő szakadárok jó ideje terítik a nyilvánosságban, hogy bomlik a párt és távozik a tagság. Korábban Novák Előd lapunknak úgy fogalmazott: Eleve az is kétséges, hogy a Jobbik – mint azt a párt vezetői állítják – tényleg 15 ezres tagsággal rendelkezik-e. Az aktív tagokat illetően szerinte ennek inkább a harmada közelít a valósághoz.

Ugyan a Jobbik akkor úgy nyilatkozott: nem közölnek konkrét adatokat a párttagságról. Később Mirkóczki Ádám szóvivő az Atv-nek elmondta: szerinte százan távoztak a pártból, ám időközben ugyanannyian jöttek is a pártba.

Pénteken Toroczkai László szakadárok egyik vezetője, ásotthalmi polgármester a Facebook-on jelentette be, hogy "Mi Hazánk" néven mozgalmat alapít.