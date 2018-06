Százötven milliót költenének bútorra Matolcsyék

Bútorok beszerzésére írt ki pályázatot a Magyar Nemzeti Bank két részben, 70 millió forintért (900 darab ülőbútor), illetve 80 millió forintért (1800 darab irodai bútor). Ezek szerint egy ülőbútorra átlagosan 77 ezer forintot számoltak, egy irodai bútorra pedig 44 ezer forintot – szúrta ki a 24.hu.

Azt nem tudni, mi lesz azokkal a bútorokkal, amelyeket jelenleg használnak.

Nemrég egyébként az Átlátszó.hu kikérte, és meg is kapta a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak friss listáit az 5 millió forint feletti költésekről. Ezekből az is kiderült, hogy az egyik alapítvány 38 millió forintért vásárolt kézzel csomózott faliszőnyegeket, és megrendelt 63 millióért egy szobrot is.