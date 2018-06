Az egészségügy (B)baja

Pár hónappal ezelőtt költöztünk a Bács-Kiskun megyei városba, ahol természetesen előbb-utóbb a helyi egészségügyi ellátással is kapcsolatba kerültem. Szerencsém volt, olyan körzeti orvoshoz sikerült bejelentkeznem, aki nagyon jó hírnévnek örvend a városban, és megtapasztalhattam, hogy valóban lelkiismeretesen végzi a munkáját. A szakellátással kapcsolatban már nem ilyen jók a tapasztalataim. Először egy bőrgyógyászati probléma merült fel, amelyre időpontot kértem. Közel két hónap múlva már mehettem is a rendelésre. Mint kiderült, egyetlen orvos próbálja megoldani a járóbeteg-ellátást a közel 40 ezres lélekszámú városban és az agglomerációban. Ami ugye képtelenség. Mit tehet a páciens? Kénytelen magánrendelést keresni. Találtam is a neten kapásból öt olyan orvost a városban, akik rövid időn belül várják a betegeket. Nem jártam jobban a szemészettel sem. Sőt! Itt négy hónapos várakozással jegyeztek volna elő, hogy megújíthassam a jogosítványomat. Már nem meglepő, hogy itt is egyetlen orvos rendel. Ismét az internet, különösebben nem is kell keresni, máris nyolc szemész ajánlja a szolgáltatásait a magánrendelőjében, természetesen megfelelő ellenszolgáltatás fejében. Ezek szerint (ha jól látom), nincs itt orvoshiány! Lehet, hogy csak jobban meg kellene fizetni őket, hogy a szaktudásukat ne a magánrendelőkben, hanem a járóbeteg-ellátásban kamatoztassák?

Rasztig Sándor