Hajléktalanság

Kereszténydemokrata kormányunk olyannyira emberi, hogy azt tervezi, az alaptörvényben tiltaná be a hajléktalanságot, mondván, nálunk ilyen nincs is. Ennyire aljas, gerinctelen, képmutató, álszenteskedő hazugságot ilyen nyíltan az emberek szemébe vágni már minősíthetetlen tett. Senki nem akar hajléktalan lenni, a sors teszi azzá, elég egy válás, munkanélküliség, betegség, és ha nincs megtakarítása, barátai, akik segítik, bizony hamar utcára kerülhet bárki. És visszailleszkedni is nehéz, mert milliónyi probléma adódik abból, ha valaki hajléktalan. Egy ilyen nagy horderejű ügyet ilyen módon megoldani, ahogy a kormány tervezi, felháborító, az pedig különösen, hogy az egyházak nem emelik fel hangjukat ez ellen. A tízparancsolatban mi is szerepel? Segíteni kell a bajba jutott embereket, nem pedig még inkább nehéz helyzetbe hozni őket. Ha megvalósul a kormány terve, szinte bűncselekmény lesz az, ha valaki hajléktalan. Persze mindig kell valaki, akit gyűlölhetnek, akikre ujjal mutogathatnak. Most a hajléktalanokon van a sor, holnap talán a rokkantak kerülnek a célkeresztbe. Kiábrándító események sodrában élünk, kiszolgáltatottak vagyunk, és aki segíteni akar akár a hajléktalanokon, akár a menekülten, az ma már bűnözőnek számít. És mindez persze isten nevében történik.

​Makovics János