Pillantás a kilencedikről - A legsötétebb óra

Amikor Winston Churchillnek el kellett döntenie: békét kössön-e a németekkel a háború elkerülése végett, vagy a harcot válassza a nácizmussal szemben, A legsötétebb óra című film szerint metróra szállt, hogy meghallja a nép hangját. Azokét az emberekét, akik jó értelemben vett nacionalisták lévén féltették a hazájukat, de egyben büszkék is voltak. Churchill tehát elvegyült, ami persze lehetetlen, mert bár nem volt még televízió, a brit miniszterelnököt így is felismerte mindenki.

Nem gondolom, hogy Orbán Viktornak ez a film adta az ötletet, és még csak azt sem, hogy egy sajátos Oscar-díjra pályázik – azt már elvitte előle a Churchillt alakító Gary Oldman -, de azt sem hiszem, hogy a magyar miniszterelnöknek saját magának kellene egy receptért az orvoshoz rohannia. (Félreértés ne essék: ezt egyáltalán nem kifogásolom, sőt úgy vélem, ez így van rendjén.)

Ha viszont nem „elvegyülni” akart Orbán, akitől azért nem áll távol, hogy folyamatosan háborús helyzetben érezze magát, akkor miért választotta ezt az utat? Miért szaladt önmaga a receptért? Annyira szenzitív gyógyszer felírásáról volt szó, hogy azt kizárólag saját maga intézhette? Azt hiszem, ezt a variációt is elvethetjük, ráadásul így csak rossz pletykák irányába indulnánk el. Ám ha ezt is elvetettük, mint ahogy azt is, hogy sürgősen orvosra volt szüksége, akkor mi lehet a megoldás?

Ha akarjuk, ha nem, vissza kell térnünk a churchilli megoldáshoz. De a magyar miniszterelnök bizonyára nem arra akart választ kapni, hogy milyen állapotban van a honi egészségügy, mert akkor kivárta volna azt a négy órát, amíg sorra kerül, és igazából a nép hangjára sem volt kíváncsi. (Ez esetben megint ott kellett volna tölteni több órát, de lehet, hogy elég lett volna hatvan perc is. Ő azonban – mint a tudósításokból kiderült – mindössze öt percet töltött ott. Azért csak ennyit, mert – udvariasan – megkérte a várakozókat: hajlandóak-e maguk elé engedni, hiszen mindenki tudja, az államügyek – valamint a futball kérdései – nem tűrnek halasztást. És Orbánnal szemben – vigyázat: nem azt írtam, hogy szemben Orbánnal - mindenki megértőnek bizonyult, és előre engedte őt.

Szóval itt állunk a teljes bizonytalanságban: választ várt valamire Orbán, mint Churchill, és azért ment a nép közé, vagy egy sima pr-akció volt az egész? Ez utóbbi kiderítéséhez azt is tudnunk kellene, hogy ki csinált hírt a látogatásból. Mert az sem szükségszerű, hogy egy ilyen vizit ténye bejárja a magyar sajtót, mégpedig azzal a felütéssel, hogy a kormányfő milyen udvarias volt, nem pusztán engedélyt kért az előzésre, el is beszélgetett egy-két beteggel.

Persze nem voltak ezek mélyinterjúk, nem kért tanácsot és nem is várt biztatást a várakozóktól, nem a legsötétebb óra megfelelő döntéséhez remélt impulzusokat. Ettől a látogatástól nem világosodott meg, nem vált egyértelművé számára, hogy mit kell tennie az egészségüggyel. De még csak az sem derült ki, hogy ki az az orvos, akit kitüntetett a bizalmával.

Lehet, hogy a választ valahol a tízparancsolat körül kell keresnünk.

Németh Péter