Orbánnak még várnia kell álma beteljesülésére

Még a megvalósíthatósági tanulmányok sem készültek a Vál-völgyi kisvasút bővítéséhez, az építkezés talán jövő nyáron kezdődhet el.

Újra letarolta a sajtót a hír, hogy meghosszabbítják a Vál-völgyi, közmertebb nevén felcsúti kisvasutat: Tessely Zoltán miniszteri biztos a térség polgármestereivel egyeztetett vasárnap, és egyéb turisztikai fejlesztések terve mellett arról is beszélt, hogy hamarosan felújítják a kisvasút Vértesacsáig tartó szakaszát is – a találkozóról a Feol.hu tudósított.

A bejelentés erejét némileg tompítja, hogy már egy tavalyi kormányhatározat beszámolt Orbán Viktor kedvenc vasútjánsk Bicskétől Lovasberényig történő, három részletben tervezett meghosszabbításáról, melynek része a Vértesacsa-etap is. Tessely pedig – a cikk alapján – most sem árult el lényegi információkat a beruházásról.

Mint a térség fejlesztésével megbízott miniszterelnöki biztostól, személyesen tőle szerettük volna hallani, hogy áll a vasútépítés előkészítése, pontosan hány kilométernyi pálya építésével számolnak a Vértesacsa-Alcsútdoboz szakaszon, illetve a kisvasút teljes tervezett nyomvonalán – és főként, mindez mennyibe fog kerülni, az összeg mekkora részét fedezik uniós, illetve hazai forrásból. Tessely Zoltánt azonban hiába próbáltuk elérni – titkárával üzent, és egyéb elfoglaltságaira hivatkozva kimentette magát.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Többet tudtunk meg Révész Máriusz hivatalától, az Aktív Magyarországtól: kormánybiztos a biciklizés mellett a magyar kisvasutak fejlesztésért is felel, így osztályának viszonylag reális képe van a Vál-völgyi beruházásokról, még úgy is, hogy a tervezésben és kivitelezésben a MÁV az illetékes. Válaszukból kiderült, a helyi kisvasút építés gyakorlatilag sehol sem tart, Tessely bejelentése legfeljebb píárfogásnak jó: várhatóan az év csak végéig készül el a Bicske-Felcsút, és az Alcsútdoboz-Vértesacsa vonal megvalósíthatósági tanulmánya, összesen 195 millió forintért (az Acsa-Lovasberény szakasz árára a hivatal nem tért ki, de hasonló összegről lehet szó) – és ezután, 2019 tavaszán nyújtanak be majd újabb előterjesztést a kivitelezésről.

Magyarán, jövő nyáron kezdődhet el egyáltalán az érdemi munka. Hogy az építkezés mennyibe kerül majd, azt – megvalósíthatósági tanulmány híján – Révész Máriusz munkatársai nem tudták megmondani, és egyelőre a MÁV sajtóosztályától sem kaptunk választ.

Így csak becsülhetjük a tétet, a már megépült felcsúti kisvasút hossza és beruházási költségei alapján. Két éve, nagy dobpergés közepette 5,7 kilométernyi vasútvonalat adtak át Felcsúton, bruttó 857 millió forintért, amiből 600 milliót uniós forrásokból csatornáztak át. A fentiek alapján mintegy 150 millió forintért számoltak el egy kilométernyi sínt és a hozzá tartozó infrastruktúrát. A fejlesztésbe most bevont településeket légvonalban is 11,6 kilométer választja el egymástól, és a kisvasút jó eséllyel kanyargós úton halad majd. A kapcsolódó beruházásokkal együtt így minimum 2-2,5 milliárd forintba is kerülhet a vonalbővítés – vagy többe, ha az állam, és nem Mészáros Lőrinc valamelyik alapítványa építteti- újítja fel a kisvasút újabb állomásait is.

A projekttől azt várják, hogy kibővített Vál-völgyi kisvasút belépést nyújt a Velencei-tavi turisztikai régióba, növeli az érintett települések idegenforgalmát. Így talán nem csak unatkozó osztályok utazgatnak a felcsúti stadiont és az alcsútdobozi arborétumot összekötő, semmiből semmibe vezető vasúti szakaszon – ahol az Átlátszó szerint néha utas nélkül is jár vonat – hanem a főváros és Székesfehérvár felől érkező közönség is túrázhat térségben.

Ehhez viszont a Székesfehérvár és Lovasberény közötti szélesvágányú vasúton vissza kellene állítani a személyszállítást, az az etapon ugyanis jelenleg csak szórványos teherforgalom zajlik. Mindez újabb jelentős összegekbe kerülhet, de ez sejthetően nem lesz akadálya a miniszterelnöki álmoknak.

Koncz Tamás