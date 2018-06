Bennem a vonó van, ők meg húzzák

Vasárnap ismét TérTáncKoncert. A Fesztiválzenekar rendhagyó zenés-táncos programjának próbáiba Cserdiben lestünk be.

Lesz minden – mondja széles legyintés kíséretében Bogdán László polgármester, miközben a teraszlépcsőre telepedik. S persze jól mondja: lesz is. Megérkeznek a férfiak, sátort vernek a terasz fölött, jönnek az asszonyok, sepernek, sürögnek-forognak, kerül asztal, kerül rá terítő is, végül pedig befut a pécsi Kóstolda csapata, s nyomukban olyan lecsóillat érkezik, hogy innentől elég nehéz a munkára koncentrálni. Kezünkbe nyomnak hát egy szelet punyát meg egy tányér cigánylecsót, hadd gyűjtsünk erőt a rohamhoz. Mert roham, az lesz: a helyi iskola diákjai mellett Pécsről is érkeznek gyerekek, hogy a Fesztiválzenekar TérTáncKoncertjének koreográfiáját gyakorolják.

Pedig húsz perce nem úgy festett a Cserdi művelődési ház, mint ahol hamarosan nagyszabású táncpróbát lehetne tartani. Mire azonban a gyerekek megérkeznek, minden készen áll. Bogdán László még mindig a lépcsőn ül, s nevet: „Mondtam, hogy lesz minden”.

Megbízik az emberekben. Majdnem mindenkiben. Amikor ugyanis felrovom neki, hogy a reggeli oktatásra „itt nincs újság” felkiáltással nem engedett be a polgármesteri hivatalban, egy pillanatra azért megakasztom. Sietve hozzáteszem: ne aggódjon, értem én, hogy ez a falu magánügye, ráadásul manapság nem lehetetlen megérteni, ha valakinek fenntartásai vannak az újságírókkal szemben. „Hát, maguknak sem jobb most a megítélésük, mint a cigányoknak” – tör ki a polgármesterből a nevetés. – "Pedig én is ismerek ám rendes újságírókat, sőt, vannak újságíró barátaim is" – folytatja, és most már a fél terasz röhög a párhuzamon. Én is. Kérdezik, finom-e a lecsó. Hogyne lenne finom, ilyen jót gyerekkorom óta nem ettem, felelem, miközben a zsírját tunkolom a punyával, mire Bogdán a teraszon szorgoskodó csapatra mutat: ők loptak hozzá mindent.

A „köcsögmentesítő” hadművelet legfőbb eredményei közé sorolandó, hogy a cserdi romák fennhangon képesek nevetni az őket övező sztereotípiákon. S persze dehogy lopták: ők maguk termelték a zöldséget, adományoznak is belőle, hamarosan pedig lecsóüzem létesül a településen.

A környékbeli gyerekek eddig a saját iskolájukban gyakorolták a tánclépéseket, most próbálnak először együtt több intézmény diákjai. Néhányan közülük már a múlt évben is felléptek a Hősök terén, sokat meséltek a többieknek arról, micsoda élmény több ezer ember előtt színpadon állni. A Fischer Iván ötletéből született TérTáncKoncert egyik célja volt, hogy roma és nem roma gyerekek együtt tevékenykedjenek benne. A program nagykövete, a Van Helyed Alapítvány vezetője, Bódis Kriszta érkezik, a gyerekek egy része már messziről integetve üdvözli. „Az az igazán fontos, hogy a gyermek azt érzi: részese egy folyamatnak, ami elkezdődik valahol, valakik, sokan, foglalkoznak vele, bekerül egy közösségbe, amely együtt készül valami fontosra, és ebben neki fontos szerepe van – magyarázza a szociális munkás. „Szerintem ez az élmény ad igazán sokat nekik.” Bódis elmeséli: az ózdi szegénytelepen élő gyerekek számára, akikkel a koncertre készült, csak akkor vált egyértelművé, hogy „az ő Krisztájuk” ennek a nagy eseménynek a nagykövete, amikor meglátták őt a Hősök terén álló kivetítőn. „Elkezdtek üvölteni, hogy ott a Krisztaaa! Akkor éreztem, hogy összeállt a kép bennük. Egyébként számtalanszor idézik fel képekben, emlékekben, néha szinte kitörésszerűen mindazt, amit átéltek a kétnapos budapesti út és a fellépés alatt.” Bódis hozzáteszi: van egy nagyon fontos dolog, ami ezt az egészet működteti: az a munka, amit Galambos Ritáék végeznek. Van egy nagyon látványos szép, szimbolikus nagy esemény, amiről a sajtó beszámol, mögötte pedig nagyon komoly, szisztematikus munka, ami arról szól, hogy a gyerekek és a tanárok ne csak kirakatba legyenek állítva ezen az eseményen, hanem átéljék, megéljék a folyamatot, és a koncert valódi üzenetet tudjon közvetíteni. Ez nagyon kemény munka egy olyan társadalomban, ami ennek nem kedvez.”

DOB-WORKSHOP GYEREKEKNEK - Rocksztárnak érezték magukat

Galambos Rita a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány vezetője. Figyelem, ahogyan a bemelegítéskor-ismerkedéskor a gyerekekkel foglalkozik: végtelen türelemmel és kedvességgel fordul feléjük, így a foglalkozás végére még a legszertelenebbek is lecsitulnak. A szakember azt mondja, a TérTáncKoncert tulajdonképpen egész éves munka: a következő koncertre már akkor megkezdik az előkészületeket, amikor a júniusi fellépés után nyári tábort tartanak a gyerekeknek. Ott összegeznek és terveznek egyszerre. A gyerekek mellett a pedagógusokat is képezik. „Ez egy művészeti projekt, a fellépés áll a középpontban, de van egy világosan deklarált célja: hogy a találkozást, a gyerekek egymásra csodálkozását (hogy különbözőek vagyunk, de azért mégse annyira) erősítse. Egyben üzenet is a külvilágnak: lám, lehetséges az, hogy a világ egyik legjobb szimfonikus zenekara ötszáz random magyar gyerekkel létrehoz egy közös produkciót.” Ahhoz viszont, hogy a próbákon ez valóban megvalósuljon és ez a szellemiség uralkodjon, dolgozni kell.

„A tánctanárok többsége ahhoz van szokva, hogy a motivált gyerekeket a szülők befizetik nem kevés pénzért az óráikra" – magyarázza Galambos Rita. – "Itt találkoznak először a fegyelmezés problémájával: van gyerek, aki megszokta, hogy keményen dolgozik egy célért, és akad, aki nem érti, hogy mi az, hogy majd lesz egy fellépés, és ahhoz neki le kell mondania dolgokról. Annak érdekében, hogy ne csak válogatott jó gyerekek kerüljenek be, dolgozunk a tanárokkal a módszertanon. Nem az a cél, hogy a nehéz gyerekeket kirakjuk a csoportokból.”

Miért fontos, hogy a falu részt vegyen ebben a programban?, kérdezem Bogdán Lászlót, aki visszakérdez: „Miért fontos a kultúra? Ha nem beszélnénk a kultúránkról, akkor nem volna miért élnünk. A kultúrákat ütköztetni kell és megismerni. A Fesztiválzenekar olyan szerepet vállalt talán egyedülállóként Európában, ami a kultúrákat nem lerombolni akarja, hanem felemelni. Mozgással, muzsikával – nagyon egyszerűen. Nem kell nagyon nagy erőlködés ahhoz, hogy azonosságot találjunk a vonókban: bennem vonó van, ők meg a vonót húzzák – mutat nevetve a próba után minikoncertet adó, a Fesztiválzenekar tagjaiból álló Lanner Kvartettre.

SAJÁT MŰVÉSZET - A filmzenék és a tangó után WeinerLeó Rókatánca következett, amely egy tradicionáliscigánytáncon alapul

A muzsikusok filmzenékkel, tangóval varázsolják el a gyerekeket, a végén pedig Weiner Leó Rókatáncát játsszák, amely egy tradicionális cigánytáncon alapul. „Én súgtam, hogy ez legyen – kacsint Bogdán. – Akartam, hogy érezzék a többiek is: ez egy cigány falu, ahol nem csak a betörésről, lopásról, mélyszegénységről szól a történtet. A művészet jelen van, és próbálod a saját nyelveden megfogalmazni azt.”

Hogy a TérTáncKoncert mekkora szerepet képes játszani a helyi közösségek életében arra talán az a legjobb példa, hogy a próbafolyamat kisebb, lokális kezdeményezéseket generál: Apátfalván például végzős gimnazisták gyermek- és ifjúsági programokat, napközis tábort szerveznek, Salgótarjánban pedig középiskolások és egyetemisták közösségépítő és barátkozós eseményeket, hogy megmutassák, tud élhető város lenni, és az ő generációjuk meglátná a lehetőségeket benne.

A próba és a koncert végén a gyerekek zsibongva veszik körbe a hatalmas kondér cigánylecsót. Amikor mindenki jóllakott – márpedig a cserdiek nem viccelnek, ha vendéglátásról van szó –, Herboly László, a Fesztiválzenekar ütőse különös kérésnek tesz eleget: Bogdán László elkéri a dobverőit. Akárcsak a rocksztároktól szokás. Mi tagadás, a koncert utáni rögtönzött dob-workshopon a gyerekek is annak érezték magukat, amikor leülhettek Herboly székére, és kipróbálhatták, melyik dob milyen hangot ad. Akadt közöttük, aki valóságos dobszólót adott elő – hatalmas taps volt a jutalma. A muzsikus fülig érő szájjal dedikálja az ütőket, és közben már azt számolgatja, mikor térnek vissza Cserdibe. A Fesztiválzenekar olyan értéket képvisel, amely kezd eltűnni a világunkból – mondja Bogdán, kezében a dedikált ütőkkel. – A humán értéket. A színvakságot.”

Infó

TérTáncKoncert a Fesztiválzenekarral

Június 17-én, vasárnap, 19 órától a Szent István Bazilika előtti téren

A koncerten a részvétel ingyenes, az eseményen kiosztott papírszékek is ingyen elvihetők. Aki nem tud ott lenni, június 20-án 18:30-tól megnézheti az esemény felvételét a Fesztiválzenekar honlapján és Facebook-oldalán. Az idén felhangzanak Brahms Magyar táncai, vendégművészként pedig cigány muzsikusok érkeznek a színpadra.

Csepelyi Adrienn